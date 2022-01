Genoa - Spezia 0-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Notte fonda al Luigi Ferraris. Lo Spezia si aggiudica il derby ligure grazie al goal messo a segno dopo 14 minuti da Bastoni, tre punti d'oro per gli Aquilotti che volano a 19 punti, allungano in maniera decisa sulla zona retrocessione e lasciano il Grifone al penultimo posto a quota 12, -5 dal Venezia che oggi sarebbe la prima squadra a salvarsi in Serie A. Pessimo primo tempo di Destro e compagni, reazione scarsa dopo il gol di Bastoni e occasioni per il raddoppio degli Aquilotti con Maggiore e Verde, ma Sirigu limita i danni. Nella ripresa cambia volto la formazione rossoblù, ma Destro si divora due volte il goal del pareggio, Hefti sfiora il palo da buona posizione e nel mezzo Sirigu compie un altro paio di interventi decisivi su Bastoni e Gyasi. Si complica la strada verso la salvezza.

Il tabellino

Marcatori: 14’ pt Bastoni.



Genoa (3-5-2): Sirigu; Oestigard, Bani (1’ st Pandev), Vasquez; Cambiaso (1’ st Hefti), Sturaro, Badelj (36’ st Portanova), Melegoni (1’ st Rovella), Fares; Ekuban (26’ st Caicedo), Destro. All. M. Tassotti.



Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Nikolaou, Erlic, Reca; Kiwior, Maggiore (40’ st Kovalenko), Bastoni; Gyasi, Manaj (33’ st Nzola), Verde (44' st Ferrer). All. A. Hugeux.



Arbitri: M. Guida di Torre Annunziata; Assistenti: G. Sechi-R.Avalos; IV Uomo: A. Di Martino; Var: D. Orsato; Avar: L. Mondin.



Ammoniti: 4’ pt Ekuban (G), 16’ pt Destro (G); 9’ st Vasquez (G), 10’ st Manaj (S), 38’ st Maggiore (S), 48' st Amien (S).

Genoa - Spezia 0-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Genoa - Spezia 0-1 giocata domenica 9 gennaio sono disponibili su Sky Sport