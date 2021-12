Genoa, arriva Spors a guidare il mercato: i quattro migliori talenti scoperti 

La rivoluzione americana in casa Genoa continua. A poche ore dal derby contro la Sampdoria è arrivato l’annuncio del nuovo Direttore Sportivo, o meglio General Manager coome indicato nel comunicato ufficiale rossoblu. E’ Johannes Spors, giovane scopritore di talenti, classe 1982, che dopo gli anni in Germania come capo scout di Hoffhenheim, Lipsia e Amburgo, è stato l’uomo mercato del Vitesse, in Olanda, trascinato con i suoi colpi fino al quarto posto.

Spors al Genoa, i cinque migliori talenti scoperti

Negli anni Spors si è fatto conoscere come uno scout dall’occhio lunghissimo capace di individuare talenti in tutto il mondo facendo la felicità dei suoi club, visto che poi gli stessi sono stati venduti a peso d’oro. Il primo tra i migliori giocatori scoperti è di sicuro Roberto Firmino, portato all’Hoffenheim per soli 4 milioni, venduto poi al Liverpool per 41, e diventato il centravanti della squadra che ha vinto Champions e Premier League.

Arrivato al Lipsia, Spors si concentra molto sul mercato europeo e porta nella squadra di Nagelsmann tanti ottimi giocatori facendola crecsere fino a diventare la terza potenza del calcio tedesco. E’lui a portare in Germania dal Salisburgo Keita, pagato 30 e venduto a 60 ancora una volta al Liverpool. Ottima anche l’operazione Upamecano, destinato secondi molti a diventare uno dei migliori centrali difensivi al mondo: arriva per 18 milioni e viene ceduto al Bayern Monaco per 42.

Talento cristallino è anche Timo Werner che Spors pesca nello Stoccarda dopo una stagione da urlo. L’attaccante tedesco trascina il Lipsia segnando a raffica per poi essere ceduto al Chelsea per 53 milioni di euro. L’avventura ai blues è infelice, ma Spors ha fatto ampiamente il suo dovere.

Dopo Germania e Olanda, ora l’Italia, il Genoa ha un nuvo direttore sportivo, giovane, capace e ambizioso. Per lui il lavoro sarà subito molto duro, deve infatti trovare gli acquisti giusti per dare a Schevchenko una rosa competitiva, altrimenti la salvezza diventerà molto difficile.