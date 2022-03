Genoa - Torino 1-0: tabellino e dove vedere gli highlights

Cuore, carattere e organizzazione. Il Genoa torna alla vittoria dopo sei mesi e riapre uno spiraglio nella corsa verso la salvezza. In dieci uomini dal 24' i ragazzi di Blessin (rosso molto dubbio a Ostigard) difendono il vantaggio di Portanova arrivato dopo appena 14 minuti grazie a uno svarione di Berisha e portano a casa tre punti d'oro concendo pochissimo al Torino. Un paio di occasioni nel primo tempo per Vojovoda e Belotti e una nella ripresa per Singo, poi un predominio sterile dal punto di vista territoriale per i ragazzi di Juric che non riescono a riagguantare il risultato e alla fine escono giustamente sconfitti. Esplode il Luigi Ferraris, i rossoblù agguantano il Venezia al terzultimo posto e si portano a tre punti dal Cagliari che oggi sarebbe salvo, in attesa delle gare del fine settimana.

Il tabellino

Reti: 14' Portanova

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Frendrup 6.5, Maksimovic 7, Ostigard 5, Vasquez 6.5; Sturaro 6.5, Badelj 7 (92' Hernani sv); Melegoni 6.5 (65' Yeboah 6), Amiri 6 (25' Bani 6.5), Portanova 7.5 (65' Galdames 6); Destro 5.5 (46' Hefti 6.5). All. Blessin.

Torino (3-4-2-1): Berisha 4; Izzo 5, Bremer 6, Rodriguez 6 (79' Buongiorno sv); Singo 5.5 (79' Zaza 5.5), Mandragora 6 (50' Ansaldi 5.5), Lukic 6, Vojvoda 5.5 (50' Brekalo 5); Pobega 5.5, Pjaca 5; Belotti 5. All. Juric.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: al 24' espulso Ostigard (G) per somma di ammonizioni, ammoniti Bani, Pobega.

Genoa - Torino 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Genoa - Torino 1-0 giocata venerdì 18 marzo sono disponibili su Sky Sport