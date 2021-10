Genoa - Venezia 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Il Genoa spinge, ma non passa contro il Venezia. La formazione di Ballardini sale a quota 8 punti in classifica agganciando lo Spezia, ma non riesce ad allontanarsi dalla zona rossa. Buono l'atteggiamento in campo con tante occasioni create soprattutto nel primo tempo, nel finale però anche il Venezia ha avuto un paio di palloni per portare a casa l'intera posta in palio. Tegola Destro per i rossoblù, il bomber è stato costretto a uscire per infortunio.

Il tabellino

Genoa (4-3-1-2): Sirigu, Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito, Sturaro (19’ st Kallon), Badelj, Rovella, Galdames (19’ st Tourè), Destro (11’ st Ekuban, 40’ st Buksa), Pandev (1’ st Caicedo). Allenatore: Ballardini.

Venezia (4-3-3): Romero, Mazzocchi (1’ st Ebuehi), Caldara, Ceccaroni, Haps (39’ st Molinaro), Crnigoj (24’ st Kiyine), Busio, Tessmann, Okereke, Henry (39’ st Forte), Aramu (32’ st Peretz). Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Mariani.

Ammoniti: Mazzocchi, Caldara, Aramu (V), Biraschi (G).

Genoa - Venezia 0-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Genoa - Venezia 0-0 giocata domenica 31 ottobre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn