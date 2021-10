Genoa-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il confronto del “Ferraris” tra Genoa e Venezia assume già i connotati di importante crocevia per la salvezza. Due punti nelle ultime quattro gare per i rossoblu - attualmente penultimi in graduatoria – che non sono ancora riusciti a mantenere inviolata da inizio torneo, cosa mai accaduta per un così elevato numero di gare consecutive (dieci) sotto la gestione di un singolo allenatore nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. La cabala sorride, però, alla formazione genovese, che ha il 100% di vittorie nelle partite interne contro i lagunari (sette) disputate nel massimo campionato. Il Venezia cerca invece di chiudere in bellezza un ottobre cominciato con il pareggio di Cagliari, proseguito la bella vittoria casalinga sulla Fiorentina a cui però hanno fatto seguito in quattro giorni gli stop contro Sassuolo e Salernitana, quest’ultimo accompagnato dalle polemiche legate ad alcune decisioni arbitrali. Punti pesanti, quindi, che potrebbero anche decidere le sorti di Ballardini, tecnico del Genoa, considerando i rumors che raccontano di un eventuale cambio al timone qualora non si materializzasse una repentina inversione di tendenza.

Genoa-Venezia, le scelte di Ballardini

Le ultime indiscrezioni parlano di un tridente rossoblu composto da Pandev-Destro-Kallon, con l’iniziale esclusione di Caceido eventualmente fruibile in corso d’opera ed il macedone spendibile anche come trequartista in appoggio alle punte. Due i dubbi: Tourè o Behrami nel tris di centrocampo dove agiranno anche Badelj e Rovella, e Biraschi-Masiello a far coppia con Vasquez in mezzo mentre ai lati si accomoderanno Cambiaso e Criscito. In porta c’è Sirigu, box sovraffollati per la presenza di Maksimovic, Hernani, Bani, Fares e Vanheusden e Cassata, indisponibili.

Genoa-Venezia, le scelte di Zanetti

Reparto difensivo lagunare con due maglie disponibili e quattro candidature: sicuro capitan Ceccaroni, probabile a sinistra Haps (in luogo di Molinaro), battaglia a destra tra Mazzocchi ed Ebuehi ed in mezzo con Svoboda in vantaggio nel testa a testa con Caldara. Meno assortimento in mediana con Vacca e Ampadu stoppati rispettivamente da uno stiramento e dal giudice sportivo, giocheranno quindi Crnigoj, Busio e Kiyine. In attacco Aramu dovrebbe recuperare in tempo e partire dal 1’, in un pacchetto offensivo che prevede Okereke e Henry, il quale sembra favorito su Forte.

Genoa-Venezia, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu, Cambiaso, Vasquez, Masiello, Criscito, Tourè, Badelj, Rovella, Pandev, Destro, Kallon. All. Ballardini

Venezia (4-3-3): Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Kiyine, Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

Genoa-Venezia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Genoa-Venezia sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.