Genoa-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il Genoa americano si presenta oggi al Ferraris nella sfida contro il Verona. In settimana Enrico Preziosi ha passato la mano e la società è stata acquistata dal fondo statunitense 777 Partners. La nuova proprietà si è subito presentata con un’iniziativa per i tifosi: biglietti gratis per tutti e Marassi che si presenterà completo in ogni ordine di posto disponibile, la capienza è ovviamente ancora al 50% dei posti totali.

Il Grifone e l’Hellas si presentano in campo entrambe a quota quattro punti, i padroni di casa hano perso con la Fiorentina 2-1 e pareggiato 2-2 con il Bologna nelle ultime due sfide. I veneti, dopo il cambio di allenatore con Tudor che ha preso il posto di Di Francesco, sono imbattuti, con il successo 3-2 sulla Roma e il pareggio 2-2 con la Salernitana.

Le probabili formazioni di Genoa-Verona

Ballardini conferma il 4-2-3-1 con pochi dubbi di formazione. In attacco Destro vince il ballottaggio con Pandev come riferimento davanti ai tre trequartisti con occasione del primo minuto per il giovane Kallon a destra. In mezzo al campo la forza fisica di Toure e il fosforo di Badelj, mentre il gioiellino promesso sposo della Juventus Rovella giocherà qualche metro più avanti.

Tudor insiterà con la difesa a tre, nonostante le quattro reti subite in due gare, con Gunter perno centrale e Magnani e Dawidowicz ai suo fianco, solo panchina per Ceccherini. In mediana ancora out l’ex di turno Miguel Veloso, al suo posto ballottaggio Tameze-Hongla con il giovane Ilicic nel ruolo di regista. Già scelto il terzetto offensivo con Caprari e Barak a sostegno di Kalinic. Di seguito lo schema con le probabili formazioni del match:

Genoa (4-2-3-1) Sirigu, Cambiaso, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Toure; Kallon, Rovella, Fares; Destro. All. Ballardini

Verona (3-4-2-1) Montipò, Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Barak: Kalinic. All. Tudor.

Dove vedere Genoa-Verona in diretta tv e in streaming

Genoa-Verona sarà visibile con doppia scelta per i tifosi. La sfida del Ferraris sarà infatti in diretta streaming su DAZN con App disponibile sia su pc che su smartphone, tablet, smart tv, e console come Playstatio e Xbox. L’alternativa sarà Sky che ha inserito questa gara nelle tre che può trasmettere in ogni singola giornata di campionato.