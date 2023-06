Chi è Georges Mikautadze, il nuovo obiettivo di mercato della Juventus

Un colpo, quello che la scorsa estate ha portato a Napoli Khvicha Kvaratskhelia, che ha scombussolato le carte in tavola nella corsa scudetto e che, adesso, potrebbe in qualche modo cercare di emulare la Juventus. Sì, perché i bianconeri, che complice la penalizzazione per il caso plusvalenze hanno chiuso soltanto al settimo posto la stagione appena andata in archivio, hanno messo nel mirino Georges Mikautadze, anch'egli, proprio come Kvaratskhelia, georgiano. Un colpo che la Vecchia Signora spera possa avere sul nostro campionato analoghi effetti di quelli portati dall'ex Rubin Kazan.

Il profilo

Nato a Lione il 31 ottobre del 2000 e naturalizzato georgiano dal 2021, Georges Mikautadze è un attaccante in grado di ricoprire il ruolo sia di prima che di seconda punta. Considerato il fisico non particolarmente imponente (176 centimetri di altezza), fa dell'agilità e della rapidità le sue armi migliori, caratteristiche che gli permettono di giocare anche da esterno alto. Particolarmente stretto, inoltre, il legame con il gol: ben 24 quelli realizzati in stagione con la maglia del Metz in quaranta presenze complessive.

E proprio nel settore giovanile del club francese Mikautadze è cresciuto, debuttando in prima squadra il 7 dicembre 2019 in occasione del match di campionato contro il Nizza, terminato, per la sua squadra, con una sconfitta per 4-1. Nel 2020 l'attaccante è approdato in prestito ai belgi del Seraing, con cui ha realizzato 22 reti in ventiquattro presenze. Prestito poi ripetuto anche nella stagione seguente, impreziosita da 14 gol in trentatré presenze complessive, prima di arrivare alla definitiva consacrazione di quest'anno.

Mikautadze è ormai da tempo anche nel giro della Nazionale georgiana, con la quale ha debuttato il 25 marzo 2021 in occasione della partita di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Svezia. Per lui, complessivamente, quattordici presenze e tre reti con la maglia della Georgia.