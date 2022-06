Germania-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vuole proseguire la propria striscia positiva, l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, al momento in testa al gruppo 3 con i loro cinque punti, cercheranno di confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite anche nella sfida contro la Germania, valevole per la quarta giornata di Nations League e in programma martedì 14 giugno alle 20.45 al Borussia Park di Monchengladbach. Donnarumma e compagni, che nell'ultimo impegno hanno ottenuto un buon pareggio in Inghilterra, faranno visita ad una formazione, quella tedesca, ancora alla ricerca della prima vittoria: gli uomini di Flick, nelle prime tre partite, hanno infatti raccolto altrettanti pareggi.

L'Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 ed il ko nella Finalissima con l'Argentina, ha aperto un nuovo ciclo, ringiovanendo la propria rosa e dando fiducia a diversi giocatori al debutto in azzurro.

Germania-Italia, le scelte di Flick

Flick, per la sfida contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Havertz e Muller chiamati ad agire alle spalle di Werner in attacco. In mezzo al campo la coppia formata da Goretzka e Kimmich, con Hofmman e Raum sulle corsie esterne. In difesa verso una maglia da titolare Henrichs: insieme a lui Kehrer e Sule. Tra i pali Neuer.

Germania-Italia, le scelte di Mancini

Mancini, dopo il pari con l'Inghilterra, potrebbe cambiare ancora una volta diversi uomini. Il modulo di partenza sarà il consueto 4-3-3, con il tridente offensivo che potrebbe essere formato da Politano, Raspadori e Gnonto. A centrocampo dovrebbe rivedersi Cristante, affiancato da Barella ed uno tra Tonali, Locatelli e Frattesi. In difesa ritornerà dal primo minuto Bastoni, con Mancini e Gatti a contendersi una maglia al suo fianco. Terzini Calabria e Spinazzola, in porta ancora Donnarumma.

Germania-Italia, le probabili formazioni

Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. All. Flick

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Raspadori, Gnonto. All. Mancini.

Germania-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Germania-Italia sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.