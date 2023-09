La Germania ha scelto il nuovo allenatore

La Germania ha un nuovo allenatore, è Julian Nagelsmann a cui andrà il compito di raccogliere i cocci della gestione Flick, fallimentare nei risultati, piuttosto a sorpresa visto l'ottimo cammino che il tecnico aveva ottenuto con il Bayern Monaco vincendo tutto quello che c'era da vincere. Conclusa la perentesi Flick, la nazionale tedesca ha così scelto il golden boy del calcio teutonico, quel Nagelsmann in arrivo ancora dal Bayern che ha allenato dal 2021 al marzo 2023 con una media di oltre 2 punti in 84 partite, fallendo però troppe sfide importanti soprattutto in Europa, da qui l'esonero dello scorso anno con panchina finita poi a Tuchel.

Il nuovo allenatore della Germania è Nagelsmann

A soli 36 anni il tecnico arriva così al vertice del Germania del calcio per portare le sue idee innovative e soprattutto per cercare di vincere gli Europei del 2024 che si giocheranno proprio in terra tedesca. In carriera ha già allenato oltre al Bayern Monaco, il Lipsia portandolo nel gotha del calcio del Paese grazie ad un gioco scintillante e tanti campioni lanciati. La prima esperienza da allenatore in carriera è stata invece all'Hoffenheim con ben 136 gare tra il 2016 e il 2019.

La sua Germania dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, modulo studiato in ogni dettaglio da Nagelsmann che però dovrà lavorare non solo sul piano tecnico, la Nazionale infatti è reduce dalle sconfitte contro Polonia, Germania e Giappone che sono costate il posto a Flick. L'ultima sfida ha invece visto la selezione battere in amichevole la Francia sotto la guida ad interim di Rudi Voeller.