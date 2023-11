Giacomo Raspadori può cambiare il Napoli

Dopo un anno a studiare, ora Giacomo Raspadori si è preso il Napoli e non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare. L'attaccante ex Sassuolo è reduce da tre partite con tre gol, tutti pesanti, quello in Champions per tre punti d'oro a Berlino, quello del pari con il Milan e infine quello che sblocca la situazione con la Salernitana.

E' il Napoli di Giacomo Raspadori

Giacomo Raspadori è diventato l'uomo della provvidenza, chiamato a sostituire Osimhen, ha risposto presente e adesso sembra essere insostituibile, con Spalletti che osserva perché anche la Nazionale ha bisogno di un attaccante che veda la porta. Garcia gli ha dato spazio ed è stato ripagato con i gol che oltre al Napoli hanno salvato per ora anche la sua panchina, domani al Maradona un'altra rete potrebbe lanciare verso gli ottavi di Champions i campani dando anche più sicurezza al ruolo dell'allenatore francese.

Ora però si pone una questione, chi fine farà Raspadori quando tornerà Osimhen a fine novembre? Impossibile tenere fuori il nigeriano e così inizia a prendere corpo l'idea del 4-2-3-1 con Raspdori alle spalle di Osi per un attacco atomico. Il problema è se sarà sostenibile una soluzione di questo genere, e soprattutto chi uscirà tra i titolarissimi. Lobotka è l'unico regista e con una squadra così a trazione anteriore Anguissa diventerebbe imprescindibile. Fuori Zielinski quindi? Non facile visto che il polacco è uno dei leader tecnici della squadra anche se non ha ancora rinnovato e potrebbe partire tra pochi mesi. A proposito di futuro, quando partirà Osimhen forse non ci sarà nemmeno bisogno di un colpo milionario per sostituirlo, Giacomo Raspadori c'è e nessuno adesso può dubitare del suo rendimento da centravanti.