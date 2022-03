Inter, Scamacca ha detto sì: sarà lui il nuovo centravanti nerazzurro

Adesso c'è il sì anche da parte del giocatore. Sembra ormai in dirittura d'arrivo l'affare che dovrebbe portare Gianluca Scamacca all'Inter in estate. Il centravanti del Sassuolo, secondo quanto raccolto da Tuttosport, avrebbe infatti ceduto alla corte dei nerazzurri, dicendosi pronto a sbarcare a Milano al termine della stagione. Un benestare arrivato in seguito alle diverse via prese da Juventus e Milan (i bianconeri hanno acquistato a gennaio Vlahovic, mentre i rossoneri andranno all'assalto di Divock Origi, attaccante belga del Liverpool) e che permetterà adesso al club di Steven Zhang di studiare la formula migliore da proporre al Sassuolo per aggiudicarsi il cartellino del giocatore. Su Scamacca si registrava l'interesse anche del Borussia Dortmund, ma il centravanti ha fatto sapere ai tedeschi di non voler al momento lasciare l'Italia.

Inter, l'offerta per Scamacca

L'Inter, nelle scorse settimane, stava lavorando ad un'offerta che potesse portare in tandem alla corte di Simone Inzaghi Scamacca e Frattesi, ma quest'idea, nelle ultime ore, sembra aver perso quota, con il centrocampista corteggiato anche dalla Juventus. I nerazzurri, quindi, si metteranno all'opera per il solo cartellino dell'attaccante, valutato dal Sassuolo attorno ai 40 milioni di euro. Cifra che l'amministratore delegato Marotta vorrebbe abbassare inserendo nella trattativa Andrea Pinamonti, giocatore attualmente in forza all'Empoli, formazione con la quale ha già realizzato nove reti in stagione, ma di proprietà dell'Inter.

Scamacca, nel corso dell'attuale campionato di Serie A, ha segnato tredici gol. La scorsa stagione, invece, si era fermato a quota 8 (più quattro in Coppa Italia) con la maglia del Genoa. Per lui, in passato, esperienze anche con Cremonese, PEC Zwolle e Ascoli.