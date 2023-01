No, Gianluca Vialli non aveva paura

E’ stata la foto più bella, nella pagina più bella scritta dal calcio italiano negli ultimi cinque lustri. Ogni trionfo che si rispetti ha un’istantanea intrisa di simbolismo, che finisce nella copertina di quel volume rilegato volto a custodire gelosamente ricordi e aneddoti di quel successo. Nell’Italia laureatasi campione continentale dodici mesi fa, quell’abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli (o “lucavialli e bobbygol” nei cori dei tifosi sampdoriani), uniti tra le lacrime dopo essersi issati con la spedizione azzurra sul tetto d’Europa, è l’immagine indimenticabile di quell’avventura. Un fotogramma semplice nella sua perfezione e perfetto nella semplicità di un gesto comune, quotidiano, ma che valica i confini dell’ordinario per elevarsi a speciale. Quella stretta diventa un po’ come il blues, citando Ligabue: dentro ci trovi tutto, basta saperlo cercare.

Rivederla oggi, mantiene sempre elevato il voltaggio emozionale. Ma a cambiare è la prospettiva: dalla bellezza commovente di una storia di amicizia, suggellata dall’abbraccio il quale corona un’indimenticabile impresa sportiva, a quella commozione che di bello non ha nulla, che non bagna un lieto fine, che diventa il ricordo di un gesto al quale il destino ha deciso di non concedere un bis. Perché Gianluca Vialli ci ha lasciato. In un giorno non comune, come lo è l’ultima festività della parentesi natalizia, esattamente come poco convenzionale è stato lui: “StradiVialli” nella penna di Gianni Brera, il “Michelangelo della Cappella Sistina che sa trasformarsi da scultore in pittore” nelle parole dell’avvocato Gianni Agnelli, o per citare Pasquale Bruno, “Una Ferrari che corre nelle strade sterrate inglesi”, quando optò per il trasferimento in una Premier League non ancora asfaltata dalle sterline di sceicchi e miliardari russi.

Difficile chiudere gli occhi ed immaginare Vialli in un unico frame. Da ragazzo gracile, con tanti capelli ricci ed utilizzato da attaccante esterno, persino da centrocampista, a roccioso e muscoloso centravanti rasato a zero in un look da Navy Seals, divenendo un connubio tra tecnica e potenza, eleganza e forza. Un’ecletticità che rappresentò un valore aggiunto in mezzo al campo, determinante nel permettergli di abbinare corsa e pressing alla lucidità sottoporta, caratteristiche – unite alla bravura in acrobazia – che lo hanno reso il prototipo del centravanti moderno. Ma che fu anche fonte di dissapori con i tecnici più integralisti dal punto di vista tattico, con cui non sono mancati confronti serrati anche per via del suo essere senza filtri, diretto nelle dichiarazioni senza avere paura di essere politicamente scorretto, sconveniente o inopportuno.

No, Gianluca non aveva paura. Quel demone l’aveva imprigionato su pagine bianche riempite a cuore aperto, scrivendo un libro (“Goals”) in cui ha raccontato la battaglia contro quel tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato nel 2017. Parlandone con schiettezza, senza peli sulla lingua: lo aveva definito un compagno di viaggio, di quelli scomodi ai quali si rinuncerebbe volentieri. Un avversario fortissimo, che ha avuto il merito di fargli reperire le energie migliori per combattere, che ha fatto riemergere quella tempra di fighter che lo ha accompagnato dentro e fuori dall’area di rigore. Il male come un difensore, un portiere, ma anche come un avversario seduto occhi negli occhi davanti a lui, divisi da una scacchiera. Perché Vialli ha sempre apprezzato gli scacchi, dove “bisogna essere sempre una mossa avanti all’avversario”. Stavolta non è bastato giocare d’anticipo, operare le giuste contromosse per portare chi ti sta di fronte fuori strada, per evitare quello Scacco Matto così cattivo, così beffardo.



Nella cena antecedente alla finale dei Campionati Europei, aveva letto alla squadra azzurra il discorso del presidente americano Teddy Roosevelt nel 1910, pronunciato durante un incontro all’Università parigina della Sorbona. “L’onore spetta all’uomo nell’arena, che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo e che sa impegnarsi ed entusiasmarsi fino in fondo, che quando le cose vanno bene conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste, e quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato e non avrà mai un posto accanto alle anime mediocri, che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”. Ventiquattro ore dopo arrivò il trionfo europeo e quell’abbraccio con il tuo fratello Roberto Mancini. Avremmo voluto lo stesso epilogo, Gianluca, nella partita che hai giocato. Il non averti ancora con noi ci rende più poveri, e l’averti visto comunque osare nel tuo match con la vita, ci puoi credere, non ci consola. Per niente.