Spogliatoio pulitissimo dopo la vittoria con la Germania: il messaggio del Giappone ai Mondiali

Uno spogliatoio pulitissimo e un messaggio lasciato al centro dello spogliatoio. I calciatori della nazionale giapponese, ieri, mercoledì 23 novembre, hanno battuto la Germania sul campo, per 2 reti a 1. Al goal iniziale di Gungodan, su calcio di rigore, hanno risposto con le reti nel quarto d'ora finale di Ritsu Doan e Takyma Asano.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.??? pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI