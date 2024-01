Paura per Gigi Riva: ricoverato in ospedale dopo un malore

Gigi Riva è ricoverato in ospedale a Cagliari per accertamenti. L'ex attaccante della nazionale italiana ha accusato un malore in casa ed è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Ora è ricoverato in Cardiologia dove è sottoposto ad accertamenti. Secondo quanto riportato dalla "Nuova Sardegna" si sarebbe trattato di un malore improvviso che ha spaventato la famiglia, ma l'ex leggenda del calcio italiano starebbe ora meglio.

Riva ha 79 anni e compirà 80 anni nel prossimo mese di novembre, Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato sottoposto ad alcuni controlli preliminari e, a breve, potrebbe essere sottoposto a un intervento cardiaco.