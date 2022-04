Giù le mani da Donnarumma (un ingaggio milionario non è una colpa)

Gianluigi Donnarumma (Foto Instagram gigiodonna99)

I tedeschi la definiscono “Schadenfreude”, un’unica parola che racchiude la cinica soddisfazione, il maligno piacere provocato dall’altrui sfortuna o fallimento. E’ riscontrabile in diversi campi, ma sembra trovare, curiosamente, la sua sublimazione nell’ambito calcistico, come conforto all’insuccesso del proprio club, quasi una vendetta trasversale che ha come mandante il "mal comune mezzo gaudio”. Decisamente meno comune è l’applicazione che trova verso un singolo giocatore. A volte nemmeno appartenente alla propria squadra ed attaccato quindi per aver scelto di cambiare casacca, e neanche colpevole di essere il baluardo capace di interporsi in maniera efficace, per oggettivi meriti o per fortuna, tra un importante trofeo e la formazione che si ha a cuore.

Fa riflettere, pertanto, il tiro al bersaglio mediatico a cui è stato sottoposto Gianluigi Donnarumma nell’ultimo periodo. Reo di aver agevolato la rimonta del Real Madrid nel ritorno della sfida di Champions (che a questo punto fa pensare che ci sia una notevole abbondanza di tifosi del Paris Saint Germian in Italia) e pure di aver sonnecchiato sul gol della Macedonia nella sanguinosa sconfitta dell’Italia ai play-off mondiali, arrivato a partita evidentemente già agli atti, purtroppo. Persino per essersi fatto infilare in Turchia in un incontro che, diciamocelo, contava come il due di bastoni quando briscola è coppe. E via di meme, di prese per i fondelli sui social, di facile ironia sullo stipendio annuale, sulla protezione mediatica a lui riservata, sulla legge del karma che non perdona i venali e addirittura sulle sue oggettive qualità.

Il nostro punto di vista è quello dei professionisti dell’informazione. Il nostro compito è raccontare, analizzare basandoci sui fatti, non edulcorare – e men che meno mistificare – una verità che a volte è amara, certo, ma parla di fatti acclarati, incontrovertibili. Donnarumma ha commesso degli errori? Certo. Senza giri di parole, senza cadere nella tentazione di contestualizzarli. Donnarumma è un campione? Sta percorrendo la strada per diventarlo a tutto tondo, perché il titolo di MvP dell’Europeo fa bella mostra nella sua bacheca, così come il premio Yashin consegnatoli la notte del Pallone d’Oro come miglior interprete del ruolo e la medaglia d’oro di campione continentale conquistata a Wembley e che gli azzurri si sono messi al collo anche – o meglio dire soprattutto – grazie ai suoi rigori parati. Donnarumma è il nuovo Buffon? Accostamento ardito e paragone scomodo, se si considera che si tira in ballo un giocatore che, come La Settimana Enigmistica, vanta innumerevoli e vani tentativi di imitazione, restando irraggiungibile. Ma calzante comunque in parte per il record di precocità, perché diventare da Under 17 titolare in serie A nel Milan, ad un età in cui molti coetanei lo fanno giocando a Pro Evolution Soccer, resta un distintivo da appuntarsi fieramente sul petto.

E’ legittimo anche pensare che Gigio Donnarumma, per la scelta di lasciare il Duomo per la Tour Eiffel, abbia già pagato abbastanza. Un prezzo non quantificabile in Euro, che non intacca cioè il corposo saldo nel suo estratto conto che puntualmente gli viene rinfacciato, ma presentato molto prima di fare la fila al Gate per raggiungere l’aeroporto Charles De Gaulle. Già nel 2017, con la deflagrazione della notizia del mancato accordo per il rinnovo in rossonero e la pioggia di soldi finti caduta sulla porta da lui difesa nella sfida dell’Italia Under 21 con la Danimarca. A cui hanno fatto seguito striscioni, cori, persino modifiche alla sua personale pagina di Wikipedia con epiteti a tirare in ballo congiunti e amici. A cui hanno fatto seguito lacrime. Vere, non di circostanza, versate negli spogliatoi, lontano da occhi indiscreti ma non dalle fotocamere degli smartphone che lo hanno immortalato.

Sembra quasi che il destino di Donnarumma sia quasi quello del protagonista di una vecchia canzone di Antoine, dove sei bello e ti tirano le pietre, e se sei brutto ti tirano le pietre. Gigio è forte ma attaccato per la scelta di andare a giocare per un top club planetario con un contratto principesco (peraltro con la benedizione di Buffon, come confermato in una recente intervista), con annesso titolo di mercenario irriconoscente nei confronti del club che lo ha lanciato. Gigio non è forte ed è attaccato perché commette errori, perché “gli sta bene”.

Si dice che un eroe a volte porti il mantello, e quasi sempre un paio di guantoni. Perché eroi lo si è nel salvare la porta e la Patria calcistica, ma anche nella solitudine di un numero uno quando è colpevole di uno svarione determinante. E le spalle larghe del prode portiere azzurro sopportano anche quella scarsa accondiscendenza che ne moltiplica critiche ed attacchi in caso di errori. E quindi, per cortesia, giù le mani da Gigio. Il calcio è una Repubblica fondata sul tifo, ma nel non perdonare in egual misura tanto il successo quanto il fallimento non c’è democrazia.