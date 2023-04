Ginocchiata nelle "parti basse" a un calciatore: arbitro squalificato 12 giornate

L'arbitro messicano Fernando Hernandez è stato squalificato per 12 partite dopo aver dato una ginocchiata a un giocatore durante la partita dell'America contro il Leon, nella serie A di calcio messicana. Le riprese televisive sono chiare, come mostrano i video ormai virali sui social. La federazione calcistica messicana ha avviato un'indagine.

Il video dell'arbitro che dà una ginocchiata al calciatore

L'arbitro Hernandez ha dato una ginocchiata al centrocampista del Leon Lucas Romero mentre i compagni di squadra del calciatore chiedevano con rabbia una revisione al Var dopo il pareggio della squadra avversaria, l'America.

"Ai tifosi e al pubblico in generale chiedo scusa, oltre che a Lucas Romero, per la mia reazione", aveva detto Hernandez durante il fine settimana. "Non attaccherei mai né lui né nessun altro giocatore. Ne sono consapevole e mi atterrò alla decisione della Commissione Disciplinare".

This referee in Mexico knee’d a player in the middle of a brawl ? pic.twitter.com/jek1Wzh4tm — GOAL (@goal) April 4, 2023

Ci sono state diverse risse in quello che è stato un acceso pareggio per 2-2 tra America e Leon, rispettivamente quarto e terzo nella classifica del campionato messicano. La commissione arbitrale ha reso noto che divulgherà l'esito delle indagini non appena verranno concluse.

