Il caso Kanga scuote la Coppa d'Africa: nato nel 1990, ma la madre sarebbe deceduta nel 1986

Il caso più clamoroso fu quello di Eriberto alias Luciano Siqueira, sbarcato in Italia con un nome e relativa data di nascita diversa, quello balzato recentemente agli onori della cronaca riguarda l’indiscrezione sulla vera età del bomber del Dortmund Youssoufa Moukoko (che stando alla notizia riportata da alcuni media tedeschi, si chiamerebbe Youssoufa Mohamadou e sarebbe nato a Yaoundé in Camerun a luglio 2000, e non a novembre 2004, sebbene l’entourage del giocatore abbia rigettato ogni insinuazione). Eppure ciò che gli anglosassoni definiscono come “cheating age”, ovvero la falsificazione dell’età, è una pratica ancora in uso, come confermato in un report redatto dal CIES, il Centro Internazionale di Studi Sportivi, che ha indicato come diversi paesi africani sfruttino ancora questo escamotage, anche al fine di rendere maggiormente appetibili alcuni prodotti del vivaio.

A tal proposito, la storia emerse nelle ultime ore riguarda Guelor Kanga Kaku, centrocampista della Stella Rossa e della Nazionale del Gabon. Fulcro del centrocampo delle Pantheres da oltre dieci anni (ha esordito con la nazionale nel 2012), si è ritagliato una buona carriera europea tra Russia (con la casacca del Rostov), Repubblica Ceca con Sparta Praga ed ora a Belgrado, nel club dove attualmente milita e con cui ha collezionato oltre 200 gettoni, con tanto di esordio in autunno nella fase a gironi di Champions League. Il problema, però risiede ancora una volta nella sua effettiva età. Perché se da una parte le documentazioni riportano il 1° settembre 1990 come data di nascita, sulle base di alcune ricerche effettuate dalla CAF (la Confederazione africana di Football), la madre di Guelor Kanga Kaku sarebbe morta nel 1986.

La Federcalcio africana ha già fatto sapere di avere intenzione di approfondire, mediante un’indagine specifica, la situazione del calciatore. Anche sulla base di una denuncia sporta poco meno di tre anni fa dalla Federazione calcistica del Congo, dove veniva sottolineato come il nome del giocatore fosse in realtà Guélor Kiaku Kiaku Kiangana e fosse nato non a Oyem, nel Gabon settentrionale, ma a Kinshasa – capitale della Repubblica Democratica del Congo – nell’ottobre del 1985. Cosa che, se confermata, potrebbe anche – condizionale d’obbligo – rendere irregolare la posizione di Kanga Kaku in qualità di tesserato della federazione gabonese e pertanto convocabile con quella che è sempre stata la sua nazionale di appartenenza.