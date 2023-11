Inter, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Ancora una vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nel posticipo della dodicesima giornata di serie A, hanno superato per 2-0 a San Siro il Frosinone di Di Francesco cogliendo il loro quarto successivo consecutivo in campionato: un risultato che permette a Lautaro e compagni di presentarsi alla sosta per gli impegni delle Nazionali con due lunghezze di vantaggio sulla Juventus. E proprio i bianconeri saranno i prossimi avversari dell'Inter in una sfida che potrebbe già dire molto sul futuro della stagione.

I giocatori dell'Inter convocati in Nazionale

Sono ben sedici i giocatori dell'Inter che rappresenteranno il proprio Paese, alcuni dei quali, come Lautaro, torneranno alla Pinetina soltanto pochi giorni prima della partita con la Juventus, in calendario per domenica 26 novembre. Questo, nel dettaglio, l'elenco completo dei convocati nerazzurri: