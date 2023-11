Milan, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

Momento difficile per il Milan. I rossoneri, nell'ultimo turno di serie A, sono stati fermati sul 2-2 al Via del Mare di Lecce allungando a quattro la striscia di gare senza vittorie in campionato. Un ruolino di marcia che ha fatto scivolare gli uomini di Stefano Pioli a -8 dalla vetta, attualmente occupata dall'Inter di Simone Inzaghi. Il Diavolo, quindi, sarà chiamato a cambiare marcia nei prossimi impegni, a partire da quello contro la Fiorentina in programma sabato 25 novembre a San Siro.

I giocatori del Milan convocati in Nazionale

Il campionato di serie A, nel prossimo weekend, osserverà un turno di pausa a causa degli impegni delle Nazionali. Complessivamente sono nove i giocatori del Milan che rappresenteranno il proprio Paese. Questo l'elenco completo: