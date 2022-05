Hernanes e tutti gli altri: i giocatori ritirati nel 2022

La stagione 2021-2022 viaggia veloce verso la fine, i campionati si stanno concludendo e in Europa siamo arrivati alle semifinali in tutte le competizione. E’ quasi tempo di bilanci quindi per le società e per i singoli giocatori.

Oggi è stato il giorno dell’addio al calcio di Hernanes, centrocampista “profeta” tra le altre della Lazio che lascia a 35 anni dopo aver incantato in Italia, con 50 gol in Serie A, e in Brasile dove ha giocato le ultime gare della sua carriera allo Sport Recife.

I giocatori famosi che si sono ritirati nel 2021-2022

Il carioca non è l’unico ad aver detto addio durante questa stagione. Il caso più eclatante è stato quello del Kun, Sergio Aguero, a cui è stato diagnosticato ai margini di una sfida con il “suo” Barcellona, un problema al cuore. Subito sembrava potesse rientrare, ma il lungo stop lo ha convinto a dire basta, purtroppo per tutti gli amanti del calcio, a soli 33 anni.

Tornando alle vecchie conoscenze del calcio italiano a dicembre aveva smesso di giocare ad alti livelli Benatia, gigante difensivo tra le altre di Roma e Juventus che ha vissuto la sua ultima esperienza sul rettangolo verde con il Karagumruk, in Turchia. A 33 anni ha appeso le scarpe al chiodo anche Ricky Alvarez, trequartista dal mancino fatato ma mai continuo nelle sue giocate che in Italia ha giocato 5 anni tra Inter e Sampdoria.

Trova posto nella lista dei giocatori che hanno smesso in questa stagione anche Samir Nasri, talento tutto estro e fantasia francese che dopo aver giocato, e vinto molto, con Manchester City, Siviglia e Arsenal, ha chiuso la carriera a 34 anni. Ultimo ma sicuramente non per importanza è Mario Mandzukic. L’ariete croato, oltre 200 gol in carriera, ha vinto una lunga serie di Scudetti, da protagonista, con la Juventus, ed è andato ad un passo da titolo mondiale con la Croazia di cui adesso è vice allenatore. Anche lui però si è arreso all'età e a 35 anni ha deciso di dire basta.