Roma, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

La sosta per le nazionali vedrà il centro di Trigoria con...pochi intimi. Esattamente come il mese scorso, piuttosto cospicuo è il drappello di giocatori della Roma che risponderanno alle convocazioni delle nazionali di appartenenza, impegnate perlopiù nei confronti valevoli per la prossima edizione di Europei e Mondiali. Non fanno parte di questo gruppo Pellegrini e Mancini, esclusi dalla lista diramata dal c.t. azzurro Spalletti – non al meglio il primo, per scelta tecnica il secondo – e che pertanto rimarranno a disposizione di Mourinho al pari di chi, come Renato Sanches, utilizzerà questa sosta per lavora in modo da riacquisire la miglior condizione.

Ammonta complessivamente a quattordici il numero di giocatori che saranno impegnati nelle gare nazionali in calendario in questo week-end. Quattro vestiranno la maglia azzurra, tra selezione maggiore (di scena contro Macedonia del Nord ed Ucraina nella Pool C delle qualificazioni europee), l’Under 21 che si misurerà contro i pari età di San Marino ed Irlanda per vidimare il pass alla rassegna continentale di categoria, e Under 20 inserita nella Elite League che la vedrà al cospetto di Inghilterra e Portogallo. I viaggi più lunghi saranno quelli degli atleti impegnati nelle qualificazioni ai prossimi campionati mondiali. Riguarderanno Azmoun (con l’Iran che sfiderà Honk Kong e Uzbekistan), Paredes e Dybala – il quale torna tra i convocati dell’Albiceleste a distanza di otto mesi – con l’Argentina attesa dal delicatissimo doppio confronto contro Brasile ed Uruguay, Ndicka (in campo con la Costa d’Avorio contro Seychelles e Gambia) nonché Aouar che con la sua Algeria incrocerà Somalia e Mozambico.

Poi, ci saranno i giocatori che, come quelli italiani, saranno alle prese con le qualificazioni ad Euro 2024 difendendo i colori del loro paese. La Danimarca se la vedrà con Slovenia ed Irlanda del Nord, la Polonia con Repubblica Ceca e Lettonia, il Belgio e la Turchia disputeranno un’amichevole (rispettivamente contro Serbia e Germania) per poi chiudere il girone nei match contro Azerbaijan e Galles, per il Portogallo ci saranno invece Lichtenstein ed Islanda.

Nel dettaglio, questi i giocatori giallorossi che saranno impegnati con le nazionali del loro paese:

• Bryan Cristante (Italia)

• Stephan El Shaarawy (Italia)

• Rasmus Kristensen (Danimarca)

• Rui Patricio (Portogallo)

• Romelu Lukaku (Belgio)

• Zeki Celik (Turchia)

• Leandro Paredes (Argentina)

• Paulo Dybala (Argentina)

• Evan Ndicka (Costa d'Avorio)

• Houssem Aouar (Algeria)

• Sardar Azmoun (Iran)

• Nicola Zalewski (Polonia)

• Edoardo Bove (Italia Under 21)

• Niccolò Pisilli (Italia Under 20)