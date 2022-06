Giochi del Mediterraneo, Italia-Grecia: dove vederla in streaming

Dopo il successo (1-0) all’esordio contro il Portogallo, la Nazionale Under 18 tornerà in campo oggi pomeriggio per affrontare i pari età della Grecia nel secondo incontro della 19ª edizione dei Giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria. Il match è in programma alle ore 17 locali (le 18 italiane) a Mers El Hadjadj e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del CONI attraverso la piattaforma OTT di Italia Team.

L’Italia, che guida la classifica del Gruppo B a quota tre punti in compagnia della Turchia, con un’altra vittoria ipotecherebbe di fatto la qualificazione al turno successivo. Le prime due classificate del girone staccheranno infatti il pass per le semifinali in programma sabato 2 luglio, dove incontreranno le prime due del Gruppo A composto da Spagna, Francia, Algeria e Marocco.

Calendario, risultati e classifica del Gruppo B

Prima giornata (26 giugno)

Grecia-Turchia 1-2

ITALIA-Portogallo 1-0

Classifica: Italia e Turchia 3 punti, Portogallo e Grecia 0

Seconda giornata (28 giugno)

Ore 17 locali (18 italiane) Italia-Grecia (Mers El Hadjadj)

Ore 20 locali (21 italiane) Portogallo-Turchia (Sig)

Terza giornata (30 giugno)

Ore 17 locali (18 italiane) Italia-Turchia (Orano)

Ore 17 locali (18 italiane) Portogallo-Grecia (Sig)