Giochi del Mediterraneo, Italia - Portogallo Under 18: dove vedere la partita in streaming

Medaglia d’argento nel 2018 a Tarragona, la Nazionale Under 18 di Daniele Franceschini avrà l’arduo compito di migliorare il risultato di quattro anni fa nella 19ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il debutto questa sera (ore 20 locali, 21 italiane) all’Ahmed Zabana Stadium di Orano (Algeria) vedrà gli Azzurrini fare il loro esordio nel torneo contro un’avversaria ostica come il Portogallo. Tifosi e appassionati potranno seguire il secondo tempo del match dalle ore 22 in diretta streaming sul sito del CONI, che per la prima volta nella storia trasmetterà i Giochi sulla piattaformadi Italia Team.

L’Italia, che nei giorni scorsi ha sostituito Samuele Vignato con l’attaccante del Sassuolo Luca D’Andrea, affronterà martedì 28 giugno (ore 17 locali, 18 italiane) a Mers El Hadjadj la Grecia e giovedì 30 giugno (ore 17 locali, 18 italiane) la Turchia a Orano. Le prime due classificate del girone si qualificheranno per le semifinali (2 luglio), dove incontreranno le prime due del Gruppo A (Spagna, Francia, Algeria e Marocco). La finale per il 3° e 4° posto si disputerà lunedì 4 luglio, mentre la finalissima è in programma martedì 5 luglio.

I convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Roma), Nicola Bagnolini (Bologna);



Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Gabriele Indragoli (Empoli), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta);



Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Andrea Palella (Genoa), Nicola Patané (Verona);



Attaccanti: Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Raimondo (Bologna), Luca D'Andrea (Sassuolo).