Giovanni Sartori, l'uomo delle favole del calcio italiano

Ci sono uomini che sanno fare calcio, a prescindere da tutto, soldi in primis, e uno di questi è sicuramente Giovanni Sartori. Un dirigente capace di creare imprese storiche, di esaltare piazze importanti ma un po' in difficoltà e di lanciare in orbita chi certi palcoscenici non li poteva nemmeno immaginare.

Giovanni Sartori è l'architetto della Champions League del Bologna, un obiettivo che Saputo dichiarò nel 2016 quando i rossoblu non se la passavano bene. Quelle parole potevano essere un boomerang, e forse per qualche tempo lo sono stato, oggi però è bene ricordarle perché il sogno è diventato realtà. Come? Puntando dal 2022 forte su Sartori, dirigente schivo, lontano dalla bagarre mediatica, ma attento come pochi alla costruzione delle squadre.

Per lui è solo l'ultima impresa di una carriera che forse non gli porterà in dote scudetti a decine, ma di sicuro lo farà ricordare a migliaia di tifosi come l'uomo delle favole. Lo ha fatto al Chievo, preso nel 1992 e portato per mano fino ai preliminari di Champions League nel 2006, un miracolo che nessuno è riuscito a ripetere. Lo ha rifatto con l'Atalanta nel 2014 con il lancio della Dea nell'olimpo italiano ed Europeo, grazie a scelte ponderate e difese, perché se Gasperini è ancora l'allenatore dei bergamaschi lo deve anche a chi lo ha protetto in quel'inizio da incubo della sua avventura a Bergamo con una serie di sconfitte di fila. Sartori non ha tremato, sapeva bene che era solo l'inizio della favola e così è andato avanti dritto per la sua strada, scoprendo talenti e facendoli crescere a un tecnico che ancora oggi è il trascinatore di una squadra bella e vincente.

Giovanni Sartori ha ricreato le stesse condizioni a Bologna, dando in mano a Thiago Motta, uno che oggi è sulla cresta dell'onda, ma prima di sbarcare in Emilia aveva solo tante idee e poche esperienza, una squadra giovane e con margini di miglioramento. . Il risultato è sotto gli occhi di tutti, una città impazzita che adesso si interroga sul futuro dei suoi big, a cui ci sentiamo di dare un consiglio: cara Bologna, festeggia, sogna, non ti preoccupare e fidati dell'uomo delle favole.