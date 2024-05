Girona-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sorpresa Girona per blindare il posto in Champions League, il Barcellona per concludere nel miglior modo possibile la stagione dopo aver già conquistato il pass per la più importante competizione europea per club. In palio c'è il secondo posto della Liga con i balugrana a 73, ma troppo lontani dal Real per tentare la rimonta, e gli avversari a 71 che possono piazzare l'accelerata decisiva per restare in questa posizione visto che l'Atheltic Bilbao è in crisi e staccato di 13 lunghezze.

Girona-Barcellona, le scelte di Michel

I padroni di casa saranno senza Borja Garcia, Joel Roca, Juanpe e forse Stuani che non è al meglio. Si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Dovbyk unica punta e sugli esterni Savio con Couto, più avanti nella gerarchie rispetto a Tsygankov per la prossima gara. Ottimo lo stato di forma di Martin, che farà da diga insieme ad Aleix nel cuore della mediana.

Girona-Barcellona, le scelte di Xavi

Pochi dubbi per Xavi che perde Gavi, Balde e De Jong, ma proverà a recueprare Vitor Roque. Davanti a Ter Stegen confermato il gioiellino Cubarsi, in mediana Christense con Gundogan e probabilmente Fermin, Pedri non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Confermato l'attacco con Lewandowski, Raphina e Yamal.

Girona-Barcellona, le probabili formazioni

Girona (4-2-3-1) Gazzaniga, Garcia, Lopez, Blind, Miguel; Martin, Aleix; Couto, Yangel, Savio; Dovbyk

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Fermin, Christense, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphina.

Girona-Barcellona in diretta tv e streaming

La supersfida di Liga tra Girona e Barcellona di sabato alle 18,30 sarà trasmessa in Italia solamente da DAZN su sito e app ufficiale scaricabile su tutti i dispositivi abilitati tra cui smartphone, Smart TV, Firestick, tablet e console Playstation e XBOX.