Girona-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Reduce dalla secca sconfitta con l’Aston Villa, ed a poche ore di distanza dall’affettuoso abbraccio al nuovo acquisto Daichi Kamada, la Lazio conclude il suo tour europeo precampionato scendendo in campo contro il Girona, squadra spagnola che ha recentemente pareggiato in amichevole contro il Napoli (gara vinta poi dai partenopei ai rigori) e battuto a domicilio a fine luglio il Blackburn. Sarà per il tecnico Sarri una nuova occasione di ricercare equilibri ed automatismi a due settimane dal via della Serie A, e di conferire ulteriore minutaggio ad un gruppo che, contro la formazione di Premier, ha sofferto ritmo e intensità di gioco (ma gli inglesi sono prossimi allo start del torneo). Nella sfida contro gli iberici resta il dubbio Hysaj, assente contro l’Aston Villa, mentre è rientrato il “caso” Luis Alberto a seguito del chiarimento avuto con la società: i dissapori legati al rinnovo non ancora autografato ed al presunto mancato pagamento per un bonus contrattuale sembrano alle spalle, il “Mago” sarà di nuovo a disposizione riaggregandosi al gruppo sebbene la sua posizione all’interno dello spogliatoio potrebbe essere riconsiderata.

Il Girona, dopo una costante militanza tra la quarta divisione e la Serie B spagnola (disputata 24 anni fa), ha messo piede per la prima volta nel principale palcoscenico del calcio iberico nella stagione 2017/2018, a cui ha fatto seguito la retrocessione ventiquattro mesi dopo ed una nuova promozione alla fine del torneo di B 2021-2022. L’ultimo campionato ha visto la formazione biancorossa destreggiarsi con ottimi risultati tra le big della Liga: è arrivato un decimo posto impreziosito dalla doppia vittoria contro il Siviglia, dallo 0-0 strappato al Camp Nou contro il Barcellona e soprattutto dal 4-2 rifilato al Real Madrid, quello del memorabile poker di reti di Castellanos passato nelle scorse settimane alla Lazio. Tra i volti nuovi, spiccano sicuramente quello di Daley Blind, trentatreenne centrocampista della nazionale olandese proveniente dal Bayern Monaco e visto all’opera ai Mondiali, con alle spalle una lunga militanza tra Ajax e Manchester United, ma anche quello di Pablo Torre, classe 2003 del Barcellona che ha debuttato nel calcio “pro” con i blaugrana segnando anche una rete in Champions League.

Il match amichevole Girona-Lazio, in programma domenica 6 agosto alle 20 all’Estadio Municipal de Montilivi di Girona, sarà trasmesso sul sito internet ufficiale della società biancoceleste (in pay per view al costo di € 5). Sarà inoltre possibile ascoltare l’audiocronaca della partita sul canale tematico Lazio Style Channel, disponibile (con abbonamento) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky.