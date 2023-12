La favola del Girona capolista nella Liga: analisi di un miracolo (che non è tale)

Il paradosso del calabrone, legato alla sua presunta incapacità di volare determinata dal rapporto tra ali e peso, trova la sua applicazione anche nel calcio. Perché stando alla struttura della rosa a disposizione e ad un budget che è tra i più bassi dell’intera Liga, vista l’enorme qualità delle concorrenti, il Girona non potrebbe bacchettare sulle dita i top team iberici e comandare la graduatoria. Ma il calcio è tutto fuorché una scienza esatta, ed anche se lo fosse in Catalogna hanno pensato bene di farsi una risata e tirare dritti: primato in classifica, quarantuno punti in sedici partite giocate e così sia. Con buona pace delle madrilene e di un Barcellona che, pochi giorni fa, nello scontro diretto davanti al suo pubblico, di palloni in fondo alla rete ne ha dovuti raccogliere quattro. Niente male per un club che è appena alla sua quarta partecipazione al massimo campionato iberico, e che ha passato metà della sua esistenza nell’equivalente della Serie C italiana.

La costruzione

Il protocollo seguito dal Girona è semplice: utilizzare i prestiti, rivitalizzare elementi esperti che hanno ancora qualcosa (in alcuni casi molto) da dire, e lanciare prospetti di sicuro interesse in campo internazionale. Ecco allora che in difesa c’è l’olandese Daley Blind, svincolato dal Bayern dopo tanti anni tra Ajax e Manchester United, in coppia con David López (un passato al Napoli ed ex colonna dell’Espanyol). Davanti sventola la bandiera Stuani, bomber uruguayano classe ‘86 ed oltre 100 reti con la maglia biancorossa, supportato dalla freschezza del diciannovenne brasiliano Savinho, già nel giro delle selezioni giovanili verdeoro. Altro capitolo merita la valorizzazione dei giocatori acquistati: emblematico il caso del “Taty” Castellanos ceduto alla Lazio per 15 milioni di euro, da accoppiare alla partenza di Santiago Bueno – cresciuto nella cantera del Barcellona – finito al Wolverhampton per 12 milioni. E l’ultimo esempio potrebbe essere rappresentato dalla punta della nazionale ucraina, Artem Dovbyk, pagato poco meno di otto milioni ed il cui valore è ora il doppio, senza dimenticare quell’Aleix García smarritosi negli ultimi anni ed ora divenuto il fulcro della mediana biancorossa con tanto di prima convocazione – e un tempo in campo – con la nazionale delle Furie Rosse.

La mano di Michel

Era etichettato come lo specialista in promozioni dalla B, avendo issato dalla Segunda Division il Rayo Vallecano (di cui in campo è stato il monumento con oltre 350 presenze da giocatore) e poi l’Huesca. Ma una volta preso nel campionato cadetto il Girona, Miguel Ángel Sánchez Muñoz meglio conosciuto come Michel non si è limitato a centrare il suo personale terzo salto di categoria, ma ha salvato i biancorossi l’anno passato e li ha eretti ad attuali dominatori della Liga. Il modulo preferito è un 4-3-3 con a centrocampo Aleix García a fungere da play con ai fianchi Herrera e Martin, più Gutierrez che da esterno basso si alza spesso a creare superiorità numerica in mediana (con il conseguente bilanciamento che arriva dalla copertura di Martínez, il quale dalla parte opposta si abbassa a fungere da braccetto di destra a conferire copertura nella fase di possesso). In avanti le ali Tsygankov (sulla destra a piede invertito) e Savinho restano perlopiù larghe e sfruttano spunto e dribbling, in mezzo Stuani o Dovbyk al alternarsi come riferimenti centrali del tridente demandati a finalizzare. Manovra sempre propositiva, gol a grappoli (45 segnati tra campionato e coppa nelle prime diciotto uscite stagionali, con quindici vittorie e due pareggi più la sconfitta col Real Madrid) e tanti saluti al “corto muso”. E pazienza se la difesa, con buone attitudini alla manovra, non è sempre irreprensibile e commette qualche errore, con i 23 gol incassati che stanno lì a confermarlo.

La solidità societaria

Ma parlare del Girona come di una meteora destinata a scomparire non sarebbe appropriato, come non lo è derubricare a miracolo calcistico l’exploit di questa stagione. Dietro ai successi del club spagnolo c’è un progetto con radici solide, piantate dal City Football Club (sì, quelli del Manchester City) che dal 2017 detiene il 44% delle azioni e dal Girona Football Group che possiede un altro 44% del pacchetto, società facente capo a Pere Guardiola (la risposta è sì, anche in questo caso: è il fratello del Pep che allena) che dopo l’ingresso nel club del colosso T-Mobile ha rimodulato la sua partecipazione all’interno della “torta”. Cosa che rende il Girona una sorta di “laboratorio” di lusso dove svezzare promesse – Couto e Herrera arrivano da Manchester, Savinho dal Troyes che è un’altra squadra controllata dal gruppo – o dove far spiccare il volo a giocatori emergenti come lo era stato Castellanos, che aveva cominciato a segnare in altri due sodalizi affiliati ovvero il Torque in Uruguay ed il New York City nelle Major americane. Nessun miracolo, insomma, ma una pianificazione mirata che potrebbe anche trasformarsi in affare ghiotto: una qualificazione alla Champions regalerebbe introiti da Uefa e diritti Tv e farebbe impennare la quotazione globale della rosa. Materiale per ritenere quindi il Girona una scommessa vinta. E per far sognare la parte dei tifosi numericamente minoritaria della Catalogna calcistica, che si sta divertendo un mondo a veder cadere, uno sgambetto dopo l’altro, i giganti della Liga.