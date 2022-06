Stadio aperto ai cani: la rivoluzionaria idea del Girona

Un progetto rivoluzionario, quello a cui sta lavorando il Girona. Il club spagnolo, neopromosso in Liga, sta infatti pensando ad un'iniziativa che rappresenterebbe una novità assoluta nel mondo del calcio: aprire le porte del proprio stadio, il Montilivi, ai cani. A rivelarlo l'ad della società Mas-Bagà: "Il Girona ha molte idee - ha affermato -, vogliamo diventare il primo club pet-friendly al mondo. Stiamo studiando se sia possibile assegnare posti nello stadio ai nostri amici a quattro zampe idonei a loro. Lo stadio dovrebbe essere un posto per tutti, uno spazio familiare e pensato anche per gli animali".

Un'idea che, secondo i più maliziosi, sarebbe legata a motivi commerciali, dato che gli spagnoli hanno come sponsor di maglia Gosbi, società specializzata nel petfood con sede proprio a Girona. Un'accusa respinta però da Mas-Bagà: "Il nostro sponsor Gosbi - ha sottolineato - ci aiuta a sensibilizzare la società sul rispetto degli animali. Non è un messaggio puramente commerciale, è molto di più". Il Girona, in effetti, già in passato si è reso protagonista di progetti inerenti il mondo animale, come quando donò 7.000 chili di cibo a diverse fondazioni della città per la cura ed il salvataggio di cani e gatti abbandonati.

Adesso una nuova, rivoluzionaria idea, che, se dovesse andare in porto, potrebbe stravolgere l'esperienza dello stadio così come siamo abituati a conoscerla, rendendolo ancor più un luogo a misura di famiglie.