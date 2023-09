Gironi Europa League, le avversarie di Roma e Atalanta

Dopo la Champions League, tocca all'Europa League, oggi sono andati in scena i sorteggi dei gironi a cui hanno partecipato anche le uniche due italiane in corsa per la vittoria finale: Atalanta e Roma. Urna non troppo benevola per la Dea che pesca lo Sporting Lisbona, Sturm Graz e la rivelazione dei preliminari di Champions League, i polacchi del Raskow. Buona sorte invece per la Roma che contro Slavia Praga, Sheriff e Servette non dovrebbe avere problemi. Girone di ferro per l'italiano De Zerbi e il suo Brighton che sfiderà Ajax, Olympique Marsiglia e Aek Atene.

I gironi della prossima Europa League con Atalanta e Roma

Gruppo A

West Ham, Olympiacos, Friburgo, Ba?ka Topola

Gruppo B

Ajax, Olympique Marsiglia, Brighton, AEK

Gruppo C

Rangers, Real Betis, Sparta Praga, Aris Limassol

Gruppo D

Atalanta, Sporting CP, Sturm Graz, Rakow

Gruppo E

Liverpool, LASK, Union SG, Tolosa

Gruppo F

Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

Gruppo G

Roma, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol, Servette

Gruppo H

Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

Le date delle gare dei gironi di Europa League

La prima giornata di Europa League sarà il 21 settembre, poi due gare a ottobre, il 5 e il 26, e due a novembre, il 9 e il 30. Le ultime e decisive partite sarano il 14 dicembre, la Uefa solo domani renderà noto il calendario delle sfide.