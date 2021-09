Milan, con l'Atalanta ancora senza centravanti: Ibrahimovic out, Giroud non al meglio

Continua l'emergenza in attacco per il Milan. I rossoneri, reduci dall'amaro ko in Champions League contro l'Atletico Madrid, dovranno fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic anche per il big match sul campo dell'Atalanta, in programma domenica 3 ottobre alle 20.45 al Gewiss Stadium. Lo svedese continua a soffrire di un fastidio al tendine d'Achille ed il suo rientro in campo, con ogni probabilità, avverrà solamente dopo la sosta. Contro i bergamaschi potrebbe alzare bandiera bianca anche Olivier Giroud, apparso ben lontano dalla migliore condizione fisica nello spezzone giocato contro l'Atletico.

Milan, le condizioni di Giroud

Il francese, dopo essersi negativizzato dal Covid, ha faticato a ritrovare brillantezza e nell'ultimo periodo ha iniziato a soffrire di lombalgia. Un problema che ne ha pesantemente condizionato lo stato di forma e che, di fatto, lo rendono al momento pressoché inutile alla causa rossonera. Ecco quindi che Giroud, contro l'Atalanta, si siederà al massimo in panchina, con Pioli che, ancora una volta, sarà costretto ad affidare le chiavi dell'attacco ad Ante Rebic, autore fin qui di un gol (quello del pareggio sul campo della Juventus) in campionato. Troppo presto, infatti, per vedere all'opera Lorenzo Pellegri, ancora alla ricerca della miglior condizione e di un adeguato inserimento nei meccanismi tattici della formazione rossonera.