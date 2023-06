Via libera Napoli, Giuntoli alla Juventus

Il tira e molla è finito proprio sul gong. La giornata di oggi era l'ultima utile per chiudere l'affare Giuntoli-Juventus e alla fine anche il Napoli si è deciso a dare il via libera al trasferimento del dirigente. L'uomo mercato che ha portato al Napoli tanti campioni e costruito la squadra che ha vinto lo Scudetto ha ottenuto la risoluzione con la società azzurra ed è pronto a firmare un contratto di cinque anni con la Juventus. Sarà lui a guidare la rinascita banconera con Allegri in panchina e il primo obiettivo di mettere in ordine i conti sul mercato, Senza Champions League infatti bisognerà fare qualche sacrificio e potrebbero non bastare le cessioni degli esuberi come McKennie, Zajaria e Arthur. E' possibile che parta un big con Vlahovic e Chiesa primi indiziati, più di Bremer.

Giuntoli da tempo stava trattando l'addio con De Laurentiis che ha frenato fino a quando ha potuto, poi ha dovuto lasciare andare il suo dirigente. Nelle scorse giornate l'ex uomo mercato azzurro sembra che abbia anche rinunciato al premio Scudetto pur di ottenere il via libera per andare alla Juventus. E' probabile che il Napoli non sostituisca Giuntoli con un nuovo direttore sportivo, ma scelga una soluzione interna con la promozione di uno dei collaboratori dell'ex dirigente.

Tanti sono stati i talenti scoperti nell'avventura a Napoli di uno dei dirigenti tra i più capaci in Italia. Gli ultimi grandi colpi sono stati Kvaratskhelia e Osimhen, ma tanti altri sono stai fondamentali nella crescita della squadra fino all'apice della vittoria della Serie A. Giuntoli in passato è stato anche l'artefice della cavalcata del Carpi fino al massimo campionato italiano.