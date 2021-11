Giuseppe Rossi alla Spal: manca solo l'annuncio

Avvistato in tribuna al Mazza di Ferrara nella sconfitta casalinga dei padroni di casa contro il Perugia (1-2): Giuseppe Rossi sta per diventare ufficialmente un giocatore della Spal. Ripartirà dalla serie B, a 34 anni, l'avventura italiana di Pepito, attaccante martoriato negli anni da gravi infortuni, ma talento cristallino nato negli States da genitori di origini abruzzesi (Fraine, piccolo paesino della provincia di Chieti al confine con il Molise) e scovato, giovanissimo, dal Manchester United.

Rossi nel 2020 ha giocato in patria, nel MLS con il Real Salt Lake, e da alcuni giorni si sta allenando con gli estensi, dopo la chiamata del presidente Joe Tacopina, che lo vorrebbe come uomo simbolo per lo sviluppo di un progetto di espansione del marchio Spal negli Usa. Nelle prossime ore l'ex Fiorentina, Genoa e Villareal dovrebbe svolgere le visite mediche: se i risultati saranno positivi, il giocatore firmerà il contratto con il club emiliano e inizierà il countdown per il suo debutto, non prima di due, tre settimane.

"Giuseppe sta bene ed ha grande fame - ha detto Tacopina nei giorni scorsi presentando Rossi ai compagni - . Ci siamo visti più volte a New York e credo che possa essere una parte importante delle nostre ambizioni di tornare in Serie A. Rossi è il più grande calciatore che sia nato sul suolo americano e questo lo rende ancor più speciale per una proprietà italo-americana come la nostra. E non solo: è e sarà importante anche per i piani della Spal di essere presente negli States nel prossimo anno”.

Anche Pep Clotet, allenatore spagnolo della Spal, accoglierebbe a braccia aperte un giocatore del calibro di Rossi: "Lo vedo come un elemento di esperienza che potrebbe dare una grande mano alla squadra".