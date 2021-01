Inter in pole position per il Papu Gomez, si defila il Milan

I nerazzurri in pressing sull'argentino in uscita dall'Atalanta

Non si arresta il pressing dell'Inter sul Papu Gomez. L'argentino, in uscita dall'Atalanta a causa della rottura con il tecnico Gian Piero Gasperini, è alla ricerca di una nuova sistemazione in vista del mercato di gennaio e proprio la formazione di Antonio Conte, al momento, sembra essere in pole position per aggiudicarsene le prestazioni. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, gli ottimi rapporti tra il presidente degli orobici Antonio Percassi e Suning potrebbero infatti rappresentare il fattore decisivo di svolta nella trattativa.

Inter, trattativa con l'Atalanta per Gomez

L'Atalanta, per lasciar partire Gomez, chiede almeno dieci milioni di euro, una cifra che l'Inter potrebbe però riuscire ad abbassare inserendo nell'affare qualche contropartita tecnica, costituita da Vecino o da alcuni giovani. Nel frattempo sembra raffreddarsi la pista che porta al Milan, con i rossoneri che si ritengono già coperti in quella zona di campo. Il club di Steven Zhang potrebbe quindi avere via libera nell'assalto al Papu, anche se sullo sfondo rimane la Lazio: i biancocelesti, in caso di cessione di Luis Alberto, potrebbero infatti farsi avanti con l'Atalanta per l'argentino.