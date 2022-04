"El Pipita" ai saluti. Papà Jorge dichiara: "Si ritira a fine stagione"

In un’intervista a fine dicembre aveva già sottolineato come si fosse sensibilmente avvicinato il momento di passare la mano, di lasciare quel mondo del calcio definito come “una giungla dove tutti devono prendersi cura del proprio culo”. E sembra proprio che il “Pipita” Gonzalo Higuain abbia intenzione di dare sostanza alle indiscrezioni circolate qualche mese fa, almeno stando a quanto dichiarato ai microfoni di TNT Sports da papà Jorge. Che ha rivelato che nei progetti di suo figlio non c’è il ritorno nel campionato argentino, che lo ha lanciato con la casacca del River Plate, ma la conclusione della sua avventura nel calcio giocato.

Gli ultimi dodici mesi sono stati lunghi, anzi lunghissimi per il bomber nato a Brest trentacinque anni fa. A fine aprile del 2021 la scomparsa dopo una lunga malattia della mamma, Nancy Zacarías, artista e pittrice di origine palestinese, ha segnato profondamente l’attaccante argentino, restato a calcare i campi di gioco proprio per mantenere fede ad una promessa. “Mi disse di continuare – ha raccontato in un’intervista – perché se fosse dipeso da me, avrei smesso. Stavo lasciando il calcio, che è qualcosa che amo, ma amo di più lei…ma mi disse che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei”.

L’ultimo domicilio di Higuain nei “pro” è la Major Soccer League, sponda Inter Miami, con la cui casacca il “Pipita” ha finora totalizzato 44 presenze, con quindici reti e nove assist. Lontano dai riflettori del panorama europeo che lo aveva consacrato come uno dei più forti numeri nove della sua generazione. Un calcio che però sembrava non appartenergli più (“Amo il calcio e lo amerò sempre, ma ultimamente mi è piaciuto meno vederlo perché oggi la tecnologia, i piccoli spazi e il gioco a due tocchi, mi hanno tolto il palleggio, l'1 contro 1 e quello spazio che il talento era sempre riuscito a ritagliarsi e per cui ora sembra non esserci quasi più posto”), ma soprattutto lasciato per una dimensione più a misura di famiglia, con l’amarezza seguente alla partenza da Torino al termine di un campionato portato a termine nel pieno della pandemia (“Era assurdo continuare a giocare nonostante i tanti morti, mi è sembrato menefreghista farci scendere in campo in una situazione come quella”).

Di Higuain, in serie A, resteranno però anche i record collezionati con la maglia del Napoli: unico calciatore insieme a Diego Armando Maradona ad andare a segno per sei giornate consecutive nel massimo campionato italiano con la maglia degli azzurri, nonché miglior marcatore in una singola stagione – alla pari con Ciro Immobile - grazie alle 36 reti del torneo 2015/2016. Ora c’è un contratto a Miami che scadrà a fine 2022. E, forse, un futuro ancora in quel mondo di cui Gonzalo continua ad essere innamorato. “Sarebbe un peccato se decidesse di non proseguire la sua avventura anche dopo aver appeso gli scarpini – ha concluso Jorge – perché ha tutto per riuscire”. E magari per tornare a scovare quei talenti che, al giorno d’oggi, si fatica sempre di più a far emergere.

Chi è Gonzalo Gerardo Higuain

Higuain è nato in Francia il 10 dicembre del 1987, nel corso dell’unico anno trascorso in Europa dal papà Jorge – difensore con trascorsi nel San Lorenzo, Boca Juniors e River Plate – con la maglia del Brest nel campionato transalpino. Le ottime prestazioni fornite coi Millonarios, che lo hanno fatto esordire nel massimo campionato argentino ad appena 17 anni, lo proiettano in Europa. Gioca per sei stagioni e mezzo con il Real Madrid, vincendo sei trofei – tre volte la Liga – e totalizzando 121 reti in 263 partite giocate. Arriva in serie A nell’estate del 2013, acquistato dal Napoli con cui alzerà una Coppa Italia ed una SuperCoppa Italiana, lasciando il club partenopeo dopo tre anni e ben 91 gol in 146 apparizioni.

Nel successivo quadriennio veste le maglie di Juventus, Milan e Chelsea, arricchendo la sua bacheca con tre scudetti, due Coppe Italia ed un’Europa League vinta coi Blues, per poi iniziare la sua avventura nel calcio a stelle e strisce.

Ha vestito la casacca della nazionale Albiceleste 75 volte, timbrando 31 centri, l’ultimo dei quali a Lima nelle qualificazioni ai mondiali di Russia contro il Perù. La sua ultima apparizione con l’Argentina risale proprio alla kermesse iridata del 2018, nel match di San Pietroburgo vinto dall’Argentina contro la Nigeria, per poi annunciare l’addio alla nazionale nel marzo 2019.