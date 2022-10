Higuain dice stop: a New York l'ultima fermata del "Pipita"

Il “Pipita” dice stop. Arriva puntuale l’annuncio di Gonzalo Higuain, che al termine dell’ultima partita stagionale dell’Inter Miami, squadra della Major Soccer League americana in cui ha militato negli ultimi due anni, ha comunicato la decisione di appendere le scarpette al chiodo. Termina così il lungo percorso intrapreso dal centravanti argentino, fatto di 710 presenze nel calcio professionistico con le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea (indossate prima della scelta di attraversare l’oceano e accasarsi negli States) e ben 335 reti. A cui, ovviamente, vanno aggiunte quelle realizzate con la casacca dell’Albiceleste, di cui Higuain resta il sesto miglior marcatore “all-time” con 31 gol timbrati nei 75 gettoni collezionati in nove anni di militanza, il primo dei quali risalente a ottobre 2009 in occasione del match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2010 disputata dall’Agentina contro il Perù, fino all’addio dopo l’ultimo match della Seleccion alla Coppa del Mondo del 2018.

Nato in Francia il 10 dicembre del 1987 (il papà, calciatore, disputò una stagione nel campionato transalpino con la maglia del Brest, città che ha dato i natali al “Pipita”), Higuain si è messo in luce con la maglia del River Plate, per poi trascorrere la quasi totalità della sua carriera nel vecchio continente. Con il Real Madrid ha messo in bacheca tre titoli nazionali, due coppe di Spagna ed una Supercoppa iberica, per poi sbarcare nel campionato italiano dove ha conquistato una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia con il Napoli e tre scudetti e due Coppe Italia alla Juventus, che lo ha acquistato in quello che costituisce – con i suoi 90 milioni di euro - il secondo trasferimento più costoso nella storia della Serie A, secondo solo al colpo Cristiano Ronaldo sempre messo a segno dalla società bianconera. Nella sua breve parentesi al Chelsea, in cui ha militato da gennaio a giugno del 2019, ha vinto anche un’Europa League, unico sigillo internazionale della sua carriera. Tre i record che lo pongono di diritto nella storia dei più grandi bomber della Serie A e dell’Argentina: è il calciatore ad aver segnato più reti (36 nell’anno 2015/2016) in una singola stagione del campionato italiano, a pari merito con Ciro Immobile, ad essere riuscito ad andare a segno per sei giornate consecutive nel torneo (come riuscì a Diego Armando Maradona), e ad aver segnato un tripletta con la maglia della nazionale argentina in un match del Campionato Mondiale (tre nel 4-1 rifilato alla Corea del Sud nella kermesse iridata del 2010).