Granada-Napoli, le probabili formazioni: out anche Petagna, Gattuso in emergenza

Impegno in Europa League per il Napoli di Gattuso. Gli azzurri, nella giornata di giovedì 18 febbraio (fischio d'inizio alle 21), faranno visita al Granada nell'andata dei sedicesimi di finale. Una sfida alla quale i partenopei arrivano dopo la prestigiosa vittoria per 1-0 contro la Juventus in campionato, che ha rilanciato Insigne e compagni in zona Champions.

Granada-Napoli, le scelte dei due allenatori

Gattuso, per il match in terra spagnola, dovrà fare i conti con una situazione di vera e propria emergenza. A Mertens, Demme, Manolas, Koulibaly, Ghoulam e Hysaj, si sono aggiunti negli ultimi giorni nella lista degli indisponibili anche Lozano, Ospina e Petagna. Nel 4-2-3-1 azzurro toccherà quindi ancora ad Osimhen occupare il centro dell'attacco, con alle sue spalle Politano, Zielinski e Insigne. In mezzo al campo Elmas, Lobotka, Bakayoko e Fabian Ruiz si giocano due maglie. Difesa obbligata con Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui.

4-1-4-1 per il Granada di Diego Martinez, con Soldado unica punta. Alle sue spalle Soro, Herrera, Milla e Kenedy, con Montoro a fare da diga davanti alla retroguardia composta da Vallejo, Perez, Duarte e Neva.

Granada-Napoli, le probabili formazioni

Granada (4-1-4-1): Silva; Vallejo, Perez, Duarte, Neva; Montoro; Soro, Herrera, Milla, Kenedy; Soldado. All. Diego Martinez

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso