Tragedia ai mondiali in Qatar: celebre giornalista si sente male e muore durante Argentina-Olanda

Tragedia ai mondiali di calcio in Qatar. Il noto giornalista di calcio Grant Wahl, punto di riferimento in tutto il Nordamerica per gli appassionati di soccer, (ha lavorato per Sports Illustrated, CBS Sports e Fox Sports) è morto. Aveva solo 48 anni.

Wahl stava coprendo i quarti di finale della coppa del mondo tra Argentina e Olanda quando si è accasciato, per non riprendersi più. "L'intera famiglia del calcio statunitense ha il cuore spezzato nell'apprendere che abbiamo perso Grant Wahl", ha dichiarato la federazione in una nota. "Gli appassionati di calcio e il giornalismo di altissima qualità sapevano che avremmo sempre potuto contare su Grant per fornire storie incisive e divertenti sul nostro gioco e sui suoi principali protagonisti: squadre, giocatori, allenatori e le numerose personalità che rendono il calcio diverso da qualsiasi sport".

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

All'inizio del torneo, Wahl aveva twittato della sua esperienza con la sicurezza di uno stadio, dicendo di essere stato trattenuto per 30 minuti perché indossava una maglia arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQ+. Le relazioni omosessuali sono illegali in Qatar. Wahl, che stava coprendo il torneo per CBS Sports, in seguito ha twittato che gli era stato permesso di entrare nello stadio indossando la maglia.

Lunedì, Wahl ha scritto sul suo blog di come un raffreddore si stesse trasformato in qualcosa di più serio, ma non sembrava nulla di realmente preoccupante. " Non è Covid (faccio il test regolarmente qui), ma oggi sono andato alla clinica medica presso il principale media center e mi hanno detto che probabilmente ho la bronchite", ha scritto. "Mi hanno dato un ciclo di antibiotici e uno sciroppo per la tosse, e dopo poche ore mi sento già un po' meglio. Ma ancora: No bueno".

Laureato a Princeton, Wahl ha iniziato la sua carriera al Miami Herald nel 1996. Nel corso di una carriera durata più di 25 anni, Wahl ha coperto diverse Coppe del Mondo e Giochi Olimpici. Nel 2009 ha scritto il bestseller "The Beckham Experiment". Wahl era un fuoriclasse. Basti pensare che il primo articolo di sempre su Lebron James, quello con la mitica copertina "The chosen one" su Sports Illustrated, portava la sua firma. Poi aveva scelto di specializzarsi nel racconto del calcio.