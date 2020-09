Ciccio Graziani ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta

Brutta disavventura per Ciccio Graziani l'ex bomber di Roma e Torino, campione del mondo con la nazionale, che venerdì scorso è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Arezzo, città dove ha giocato e dove risiede. Graziani - contattato da Tuttosport - ha raccontanto cosa è accaduto.

Il campione del mondo stava riparando una buco nella rete di recinzione del centro sportivo che gestisce insieme alla moglie in viale Gramsci, nei pressi dello stadio Comunale.

Nella caduta Graziani ha riportato la frattura di 11 costole che non hanno per fortuna lesionato orgnai interni, oltre a sei vertebre rotte.

"Grazie a Dio senza danni al midollo spinale: fratture composte. Ho la milza fuori uso, sì, ma forse non devono operarmi per asportarmela. Ho un versamento tra pleura e polmone. Speriamo. Ho avuto la fortuna di essere caduto non di testa, ma sui glutei e sulla schiena, e in più sull’erba sintetica, non sul cemento. Se no, chissà ora. E’ andata bene, dai. Anche se è stato un volo terribile".