Calciomercato Napoli: si riapre la pista Greenwood, ma il reparto avanzato va sfoltito

Si riapre per il Napoli la pista che porta a Mason Greenwood. L'esterno d'attacco inglese è in uscita dal Manchester United e sembrava ormai destinato ad accasarsi in Francia all'Olympique Marsiglia. Nelle ultime ore, però, la trattativa sembrerebbe aver subito una frenata. Qualora l'affare con l'OM non dovesse andare in porto, il club azzurro sarebbe uno di quelli maggiormente...