Dopo la promozione a Frosinone, una panchina prestigiosa di serie A per Grosso

Dopo aver vinto la serie B alla guida del Frosinone, Fabio Grosso allenerà sicuramente in serie A nella prossima stagione. Ma probabilmente non lo farà sulla panchina dei ciociari. Sul tecnico pescarese si stanno intensificando gli interessi del Sassuolo, che al momento non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con Dionisi. Se le parti non dovessero trovare l'accordo per il rinnovo, la prima scelta degli emiliani sarebbe l'ex terzino della Nazionale campione del mondo del 2006. In Emilia il lavoro di Grosso è stato seguito e apprezzato parecchio. A suo favore sono arrivati feedback molto positivi dal ds del Frosinone, Guido Angelozzi, che è un ds del Sassuolo e ha proseguito nel club del patron Stirpe il lavoro di valorizzazione di tecnici e calciatori italiani emergenti avviato proprio nel club della famiglia Squinzi. Il nome di Grosso in pole a Sassuolo se salta l'accordo con Dionisi, che non ha convinto appieno in questa stagione al Mapei Stadium. Ma potrebbero aprirsi anche altre strade importanti per il 45enne allenatore pescarese, alla ribalta dopo anni di gavetta tra giovanili (ha vinto un Viareggio con la Primavera della Juventus) e serie B (Bari, Hellas Verona, Frosinone). Spezia, Verona e Torino tra le squadre, che una volta chiusa la stagione, potrebbero cambiare guida tecnica e puntare sul tecnico del Frosinone.

Frosinone in pole

Naturalmente la società laziale al momento non sembra intenzionata a privarsi del condottiero della straordinaria, terza promozione in A del club. Anzi, il ds Angelozzi avrebbe già chiuso il primo affare per il suo tecnico: la conferma del centrocampista Mazzitelli, che verrà riscattato dal Monza avendo giocato più del 50% delle partite della stagione che sta per terminare. Ma l'incontro per il rinnovo di contratto tra Grosso e il Frosinone non c'è ancora stato. "Ci siederemo a tavolino e cercheremo di vedere se ci sono le basi per costruire qualcosa di bello. Serve alzare l'asticella, serve alzare il livello di tutti. Da qualsiasi punto di vista, tecnico, tattico, fisico e mentale", le parole dell'allenatore della regina della serie B alla Gazzetta.