Conflitto Russia-Ucraina: lo Spartak Mosca escluso dall'Europa League

La UEFA sceglie il pugno di ferro dura contro le formazioni russe come linea di condotta seguente al conflitto in Ucraina. Dopo la decisione di cambiare la sede della finale di Champions League – originariamente programmata alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, e che invece si disputerà al Parco dei Principi di Parigi - il massimo organismo calcistico europeo dovrebbe ratificare nelle prossime ore l’esclusione dello Spartak Mosca dall’Europa League.

La formazione biancorossa, attualmente nona nella Prem’er Liga (il massimo campionato russo), sarebbe dovuta scendere in campo il 10 marzo contro l’RB Lipsia, nella gara di andata degli ottavi della seconda competizione continentale più importante riservata ai club, in quello che avrebbe peraltro assunto i contorni di derby tricolore tra due tecnici italiani, Domenico Tedesco e Paolo Vanoli. Ma dopo la prima scelta fatta dalla UEFA di far disputare la gara di ritorno in campo neutro e non nella capitale russa (con l’indicazione della sede del return-match non ancora resa nota), arriva l’indiscrezione riportata dal quotidiano tedesco Bild che vorrebbe l’annullamento della doppia sfida e l’automatica qualificazione d’ufficio del club tedesco ai quarti di finale di Europa League.

Il presidente del Lipsia, Oliver Mantzlaff, ha dichiarato: “Continuiamo ad essere in stretto contatto con le federazioni e abbiamo piena fiducia nell'UEFA e nella loro decisione. Partiamo dal presupposto che le partite verranno annullate”. Il pugno di ferro dell’Unione delle Federazioni Calcistiche Continentali, auspicato da più parti a causa della drammatica evoluzione che sta vivendo il conflitto in Ucraina, è però in controtendenza con la linea più morbida della FIFA che per ora si è limitata ad imporre alla Russia una differente denominazione ed a cancellare del programma gli incontri da disputare nel territorio russo, che saranno giocati in campo neutro e senza bandiere né inno nazionale. Resta da capire come il massimo organo calcistico mondiale si regolerà dopo il rifiuto di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca di scendere in campo contro la Russia per i play-off in programma alla fine del prossimo mese, che metteranno in palio un posto per i Mondiali in Qatar 2022, tenendo anche conto che il partito che vorrebbe l’esclusione del “Orsi” dalla kermesse iridata sta ulteriormente crescendo.