Guerra Russia-Ucraina, la UEFA punisce anche la Bielorussia

Squadre e Nazionali russe fuori dalle competizioni europee e non solo. La UEFA ha deciso di intervenire anche sulla Bielorussia colpendo le società e le nazionali di un Paese molto vicino alla Russia fin dal’inizio della guerra in Ucraina. Secondo le autorità ucraine tra l'altro proprio dalla Bielorussia sarebbero partiti anche alcuni attacchi russi sul proprio terrirtorio.

Guerra Russia-Ucraina: la decisione della UEFA sulla Bielorussia

Il Comitato Esecutivo del massimo organo calcistico europeo si è riunito questa mattina e ha deciso che tutte le squadre e le nazionali bielorusse da oggi in poi dovranno giocare in campo neutro e senza la possibilità di avere il pubblico al proprio fianco. Una sanzione pesante, anche se meno rispetto a quella rifilata alla Russia, che racconta la sempre più potente spinta della sport verso l’esclusione della Nazione che ha invaso l’Ucraina e a questo punto anche dei suoi alleati.

Di oggi la notizia che anche a livello mondiale Russia e Bielorussia sono sempre più isolate. Il Comitato Paralimpico ha infatti escluso dalle Paralimpiadi di Pechino, che inizieranno tra pochi giorni, gli atleti delle due nazionali che quindi non potranno partecipare ai gGochi. Un colpo duro allo sport russo e bielorusso che va di pari passo con la strada intrapresa del CIO che ha invitato tutte le federazioni sportive a non far partecipare alle competizioni internazionali gli atleti russi. Il tutto mentre proprio in Bielorussia sono partiti oggi nuovi colloqui tra le due Nazioni in guerra, la pace sarebbe l'unico modo per mettere fine a tutte le sanzioni sportive.