Venti di guerra sull'Ucraina, il calcio si ferma?

Venti di guerra sull'Ucraina. Anche il calcio con il fiato sospeso. E gli italiani dello Shaktar Donetsk, il tecnico Roberto De Zerbi e i suoi sette collaboratori (Davide Possanzini, Vincenzo Teresa, Marco Marcattili, Agostino Tibaudi, Giorgio Bianchi, Paolo Bianco e Salvatore Monaco) attendono notizie.

Il campionato ucraino al momento è fermo per la classica pausa invernale. La ripresa è fissata per venerdì 25 febbraio (sabato 26 ci sarebbe Shaktar - Metalist). Ma l'incertezza regna sovrana. La tensione politica e militare al confine con la Russia, e il rischio che pare concreto di un'invasione sul suolo ucraino delle truppe di Putin, ad oggi rendono difficile la ripartenza dello sport. Del pallone in particolare.

Ad attendere notizie confortanti c'è anche lo Shaktar "made in Italy", attualmente in ritiro all'estero, in Turchia, per preparare al caldo delle spieggie di Belek, in Antalya, la ripresa del torneo. Il rientro per De Zerbi e i suoi sarebbe fissato per domenica 20. Ma il condizionale è d'obbligo. Se la tensione non dovesse allentarsi, e il Governo decidesse di posticipare la ripartenza del calcio in Ucraina, la potente società del Donbass potrebbe decidere di prolungare il ritiro turco, tenendo così tecnici e calciatori al riparo da ogni rischio di escalation bellica. Al momento ci si allena in funzione di un rientro in patria nei prossimi giorni, non avendo ricevuto alcun segnale dalla federazione (e quindi dal Governo).

Per lo Shaktar nessun problema logistico, visto che l'esilio è ormai la quotidianità: da tempo il club ha lasciato il suo moderno e avveniristico stadio (ormai devastato dai bombardamenti) a Donetsk per giocare a Kiev, lontano dalla sua zona di confine, separatista e filorussa, già martoriata dalle incursioni militari della Russia. Proprio il Donbass potrebbe essere il territorio scelto da Putin in caso di attacco all'Ucraina, ecco perché è difficile immaginare un ritorno della squadra di De Zerbi a casa nei prossimi giorni.

Il presidente ucraino Zelensky per il momento non si è espresso sul futuro del campionato di calcio, ma a livello politico continua ad usare un linguaggio più rassicurante rispetto a quello di Usa e Russia, parlando di "importanza della diplomazia in risposta al rafforzamento militare della Russia al confine con l'Ucraina". Non stupirebbe nelle prossime ore l'ok a riprendere anche il campionato di calcio, come segnale politica di distensione e normalità agli occhi dei cittadini e dell'Europa.