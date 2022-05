Haaland al Manchester City, un affare da oltre 200 milioni di euro

Il Manchester City piazza il primo grande colpo del prossimo calciomercato. La squadra di Guardiola si assicura per la stagione 2022-2023 e non solo l’attaccante più promettente d’Europa mettendo le mani su Erling Haaland. Il norvegese, a soli 21 anni, ha già segnato più di 100 gol in carriera, di cui 61 in Bundesliga e 15 in Champions League sempre con la maglia del Borussia Dortmund. Numeri da urlo collezionati in soli due anni e mezzo con la maglia giallonera.

Haaland al Manchester City: affare fatto, tutte le cifre

I citizens hanno scelto il gigante del nord Europa per provare a dare l’ennesimo assalto alla Champions League. La trattativa con il Borussia Dortmund è andata a buon fine e già nelle prossime settimane arriverà l’annuncio ufficiale del cambio di maglia, questi i rumors che arrivano dall’Inghilterra. L’affare sarà decisamente costoso per la squadra allenata da Pep Guardiola: il cartellino verrà infatti valutato 75 milioni di euro, che è poi il valore della clausola rescissoria.

Il super stipendio di Haaland al Manchester City

Il vero investimento da far impallidire è quello messo sul tavolo alla voce stipendio: Haaland al Manchester City guadagnerà 30 milioni di euro per 5 anni. Una cifra che lo fa entrare di diritto nella top 5 dei giocatori più pagati al mondo. La cifra è molto simile a quella che il PSG ha elargito a Messi, ma i parigini avevano trovato l'accordo con la "pulce" per massimo due anni, qui invece si parla di un contratto che durerà per ben cinque stagioni e quindi poterà nelle casse dell'attaccante 150 milioni.

Dopo due campionati e mezzo da assoluto protagonista in Bundesliga e più di un record in Europa, nessuno aveva segnato dieci reti in Champions League a soli 20 anni in un stagione, il bomber classe 2000 spicca così il volo verso la Premier League. Il City ha battuto una folta concorrenza, tra cui quella del Real Madrid e si dice anche del Barcellona che adesso dovranno trovare da qualche altra parte le stelle per il prossimo calciomercato.