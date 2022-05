Haaland al Manchester City, ora è ufficiale: le cifre dell'operazione

Adesso è ufficiale: Erling Haaland, a partire dalla prossima stagione, sarà un nuovo giocatore del Manchester City. A comunicarlo direttamente il club inglese, che, attraverso i propri canali, ha annunciato di aver trovato l'accordo con il Borussia Dortmund. I Citizens verseranno ai tedeschi i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre l'attaccante guadagnerà 30 milioni all'anno per le prossime cinque stagioni. Haaland ha già sostenuto le visite mediche con quello che sarà il suo nuovo club, prima di fare nuovamente ritorno in Germania.

L'arrivo del norvegese permetterà a Pep Guardiola di contare finalmente su una vera prima punta al centro dell'attacco. Ciò, forse, potrebbe spingere il tecnico a cambiare anche qualcosa nel suo modo di fare calcio, in modo da valorizzare al meglio le caratteristiche dell'ex Salisburgo.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.