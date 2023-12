Caos sugli spalti e fumogeni: il primo tempo di Hansa Rostock-Schalke dura quasi 90 minuti

Un primo tempo che dura poco meno di un’intera partita? Può capitare anche questo: l’episodio è avvenuto in Germania, in occasione del match valevole per la Zweite Bundesliga – l’equivalente della serie B italiana – tra i padroni di casa dell’Hansa Rostock e lo Schalke 04, formazioni con un vissuto calcistico di un certo rilievo avendo sommato complessivamente oltre 100 partecipazioni al massimo campionato tedesco (e otto scudetti, sette dei quali vinti dai biancoblù di Gelsenkirchen). A rendere interminabile il primo segmento di gara sono state le intemperanze dei tifosi di casa, separati all’interno dell’impianto dai supporters ospiti da alcune barriere di plexiglass. Con la gara in corso di svolgimento, gli ultras dell’Hansa hanno così cominciato l’opera di demolizione delle barriere che hanno cominciato ad ondeggiare sotto i colpi di spinte, calci e colpi inferti da corpi contundenti.

Una volta cedute le protezioni, la partita è stata di lì a poco interrotta per la scarsa visibilità all’interno del rettangolo di gioco dell’Ostseestadion di Rostock, a causa della coltre di fumo scaturita dal reciproco lancio di bengala tra le opposte fazioni sugli spalti. Nonostante le ripetute sospensioni, il cronometro ha però continuato imperterrito a scorrere, fino ad arrivare a superare abbondantemente il 45’. A rendere ancora più surreale la situazione, lo stop di cinque minuti nella battute conclusive della frazione: tanto infatti è servito al direttore di gara Nicolas Winter per confermare, con l’ausilio delle immagini del VAR, l’espulsione comminata a Junior Brumado, attaccante dei padroni di casa. E così al ritardo si è sommato anche un corposo recupero, che ha fatto fermare il cronometro al minuto 83, quando le due squadre sono così riuscite a guadagnare gli spogliatoi per l’intervallo. Per la cronaca, il match è stato vinto dallo Schalke 04, che nei minuti conclusivi della ripresa – scivolata via, fortunatamente, senza criticità – è andata a segno con Idrizi e Karaman per il 2-0 conclusivo.