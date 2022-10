Hearts-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un mese di ottobre cruciale per il progetto-rilancio della Fiorentina. Tanto in campionato, dove i viola stazionano a metà graduatoria con appena quattro punti nelle ultime cinque uscite, quanto in Europa, dove la situazione è maggiormente preoccupante in considerazione dell’ultimo posto nel Gruppo A di Conference League. Nel palcoscenico continentale la squadra toscana deve ancora centrare la prima affermazione, dopo il deludente 1-1 casalingo col Riga e il secco 0-3 di Istambul contro l’attuale capolista Basaksehir. Da qui l’esigenza di puntare ad un successo al Tynecastle Park, tana degli Hearts of Midlothian che al pari dei viola stentano in campionati - nella Scottish Premiership sono staccati dal podio dopo il terzo posto della passata edizione – ma hanno la ghiotta chance di ridurre al lumicino, in caso di vittoria, le possibilità di qualificazione della Fiorentina. Nessun precedente tra le due formazioni, ma più in generale la Scozia rievoca ricordi ai tifosi toscani: quello dolce della vittoria nel doppio confronto valevole per la finale di Coppa delle Coppe a maggio 1961 contro i Rangers, ma anche la vendetta della squadra di Glasgow, che nelle semifinali della Coppa Uefa 2007/2008 vinse ai rigori al “Franchi” – dopo lo 0-0 dell’andata e del ritorno – precludendo ai viola l’accesso al match per il titolo, poi vinto dallo Zenit San Pietroburgo.

Hearts -Fiorentina, le scelte di Neilson

L’allenatore scozzese è alle prese con le assenze di Atkinson, Mackay-Steven e Sibbick, oltre a quella di Snodgrass non inserito in lista Uefa, a cui si vanno ad aggiungere i forfait di Rowles (frattura del metatarso) ed Halkett (problemi alla coscia) che limitano le scelte soprattutto nel reparto difensivo. Davanti al capitano Gordon tra i pali dovrebbero quindi posizionarsi Neilson e Kingsley dirottati dalle fasce al centro, Smith a destra e Cochrane sul versante opposto, con il primo ad avanzare sulla linea dei centrocampisti ed il secondo ad accentrarsi come braccetto di sinistra nel caso di passaggio a tre dietro. Il jolly Halliday, fruibile anche come laterale mancino a tutta fascia, dovrebbe trovare posto a centrocampo accanto a Devlin, con il tedesco Kiomourtzoglou a completare la mediana, con licenza di supportare il fronte offensivo composto da Shankland – in qualità di vertice offensivo – e la coppia Forrest-McKay esterni alti. Tra le opzioni valutabili dal 1’ a disposizione di Neilson ci sono Haring per il cuore della mediana, un Grant fruibile come esterno di centrocampo ma anche alternativa in attacco e Ginnelly, impiegabile come ala ma sfruttato anche come punta centrale.

Hearts -Fiorentina, le scelte di Italiano

I dubbi del tecnico viola sono legati alla tentazione di schierare contemporaneamente Jovic e Cabral, in considerazione dell’assenza di Sottil e della squalifica di Ikonè. Nel canonico 4-3-3 il serbo potrebbe agire sull’esterno, e lasciare al brasiliano il ruolo di punta centrale, con Nico Gonzalez che appare recuperato ad agire sul fronte offensivo opposto. Nella soluzione con il 4-2-3-1 Jovic potrebbe invece svolgere il compito di raccordo centrale tra le linee, con l’impiego di due tra Gonzalez, Kouame e Saponara a completare il pacchetto dei trequartisti, i quali invece si contenderebbero le maglie di esterni offensivi classici con l’impiego di una sola tra le due prime punte in organico. L’eventuale cambio di modulo condizionerebbe anche le scelte in mediana, dove mancherà Barak non convocato: con un centrocampo a tre Amrabat dovrebbe fungere da playmaker, con ai fianchi Bonaventura e uno tra Duncan e Maleh. In porta crescono le quotazioni di Gollini, al centro della difesa tornerà Milenkovic in coppia con Igor, a sinistra Biraghi e dalla parte opposta Venuti sebbene non sia da scartare l’ipotesi di Quarta come laterale basso a destra, mentre partirà dalla panchina l’ormai ristabilito Dodô.

Hearts -Fiorentina, le probabili formazioni

Hearts (4-2-3-1): Gordon, Smith, L. Neilson, Kingsley, Cochrane, Devlin, Halliday, Forrest, Kiomourtzoglou, McKay, Shankland. All. R. Neilson

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Duncan, Jovic, Cabral, Gonzalez. All. Italiano

Hearts -Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Hearts-Fiorentina, sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 della piattaforma Sky), ed inoltre da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e su Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.