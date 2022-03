Un Verona formato Europa con i gol del Cholito

Non è un caso se il giorno in cui l'Hellas Verona ha calato l'asso dei 40 punti in classifica, vincendo il derby contro il Venezia, Giovanni Simeone abbia ritrovato il gol, anzi i gol, dopo due mesi e mezzo di digiuno (non segnava da dicembre, contro l'Atalanta). "E' qui la festa", sarebbe il titolo perfetto per la città di Romeo e Giulietta, che non gioiva così tanto per i risultati dell'Hellas da tanti, troppi anni. Nella scorsa stagione, alla 27esima giornata, il Verona di Juric era nono in classifica con 38 punti fatti. Al termine della stagione chiuse al decimo posto in classifica con 45 punti totalizzati, 46 gol fatti e 48 subiti.

Quest'anno Igor Tudor ha preso in mano il Verona alla quarta giornata, con la squadra a 0 punti e ultima in classifica. Dopo le prime 27 curve del circuito, i gialloblu sono al nono in classifica con 40 punti totalizzati, 52 gol fatti e 43 subiti: in 23 partite Tudor ha già totalizzato più punti di quelli che aveva raccolto Juric in 27. 2022 da scudetto Nel 2022, tra l'altro, il Verona è la squadra che, insieme alla Juventus, ha totalizzato più punti in classifica, ben 16. Risultati ottenuti a suon di gol: lo scorso anno il capocannoniere fu Barak, con 7 gol. Quest'anno c'è Giovanni Simeone a quota 15 (un gol ogni 115'), Barak è già in doppia cifra 10 gol e Gianluca Caprari lo tallona e quota 9.