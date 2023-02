Verona-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ un Fiorentina che viaggia col vento in...Coppa, ma palesa difficoltà esagerate in un campionato che la vede addirittura sprofondata al quindicesimo posto. Un crollo ancora più evidente se si prendono in esame le ultime sei partite: appena due i punti intascati – nessuno ha fatto peggio – e appena tre reti segnate. Situazione ben diversa quella dell’Hellas, che davanti al pubblico di casa sta tenendo un rendimento da Champions (tre vittorie ed un pari): è infatti ancora imbattuta al “Bentegodi” dall’inizio del 2023, e solo Roma e Inter – con dodici punti – hanno un passo migliore nei confronti interni. La cabala, però, sorride alla formazione viola: infatti il Verona non batte la Fiorentina in Serie A dal 24 novembre 2019 (1-0 con gol di Di Carmine), da allora quattro pareggi e due vittorie viola. Toscani nettamente avanti anche nel bilancio complessivo degli scontri diretti, che alla voce vittorie riporta un 38-17 nei 79 incroci in competizioni ufficiali, contando anche le dieci partite nel campionato cadetto e le quattro in Coppa Italia.

Verona-Fiorentina, le scelte di Zaffaroni

Un dubbio per reparto per il tecnico gialloblù, a cominciare dall’attacco dove Gaich parte coi favori del pronostico nel duello con Lasagna, e verrà supportato sulla trequarti da Ngonge (due gol pesantissimi nelle ultime due sfide casalinghe contro Lazio e Salernitana) e Lazovic. A centrocampo, perfettamente ristabilito Faraoni che contende la maglia da titolare a Depaoli sul binario destro, mentre sulla corsia mancina si posizionerà Doig con la coppia Duda-Tameze collocata nel cuore della mediana. A protezione di Montipò tra i pali si sistemeranno Hien in mezzo e come braccetti Magnani e Dawidowicz, con quest’ultimo in ballottaggio con Coppola.

Verona-Fiorentina, le scelte di Italiano

Le scelte per il match contro l’Hellas verranno effettuate in considerazione del tour de force della prima metà di marzo: da qui, l’esigenza di non rischiare un Milinkovic acciaccato e dare precedenza in difesa alla coppia centrale composta da Martinez Quarta ed Igor, con Dodô e Biraghi confermati sugli esterni ed il rientro di Terracciano in porta. Chiavi del centrocampo nuovamente affidate ad Amrabat dopo il turno di riposo europeo, con ai fianchi Bonaventura e Barak che potrebbe spuntarla su Mandragora. Reparto avanzato con Jovic in vantaggio su Cabral per il posto di ariete al centro del tridente, ai lati si va verso la riconferma di Nico Gonzalez (come Ikoné come alternativa) mentre Saponara dovrebbe lasciare spazio a Kouame.

Verona-Fiorentina, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Dawidowicz, Depaoli, Duda, Tameze, Doig, Lazovic, Ngonge, Gaich. All. Zaffaroni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, M. Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Gonzalez, Jovic, Kouame. All. Italiano

Verona-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Fiorentina, in programma lunedì 27 febbraio alle 18.30 allo stadio “Marcantonio Bentegodi”, sarà trasmessa da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.