Verona-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Verona a caccia di punti per continuare a tenere la zona retrocessione a debita distanza. Gli scaligeri intenzionati a sfruttare gli ultimi quattro turni contro un Torino ormai senza obiettivi di classifica, la Salernitana retrocessa e l’Inter campione per tagliare il traguardo, cominciando questo percorso con la Fiorentina concentrata sulla doppia sfida di Conference League con i belgi del Club Brugge. I viola, che stazionano all’ottavo posto nel torneo, hanno ripreso a marciare in campionato dopo le affermazioni contro Salernitana e Sassuolo, e puntano a fare il tris di successi consecutivi che manca da dicembre, vantando inoltre una storico positivo contro i veneti: sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite contro l’Hellas Verona in Serie A (quattro vittorie e quattro segni X) imponendosi nelle tre più recenti senza subire gol. Nel bilancio complessivo inerente al massimo campionato, netto il predominio toscano con 31 vittorie a 15 nei 65 incroci andati in scena.

Verona-Fiorentina, le scelte di Baroni

Gli scaligeri perdono Dawidowicz per una ricaduta legata ad un precedente problema fisico, assenza che in difesa si somma a quella dello squalificato Cabal. A governare la retroguardia davanti a Montipò ci saranno Coppola e Magnani, con Centonze a destra e Vinagre a sinistra il quale però non è al meglio e potrebbe pertanto essere avvicendato da Tchatchoua. Diga mediana con Duda e Serdar, più Folorunsho in posizione avanzata. Ballottaggi serrati in avanti: Lazovic agirà sul settore sinistro, Bonazzoli punta con la concorrenza di Noslin che potrebbe però anche partire come esterno offensivo a destra, con la rinuncia a Mitrovic e Suslov.

Verona-Fiorentina, le scelte di Italiano

L’undici di partenza terrà conto dell’impegno europeo di mercoledì prossimo. Non ci sarà Sottil, finito sotto i ferri per un’operazione alla spalla, per cui il settore offensivo prevederà Ikoné e Kouame a supportare Nzola, con Barak ad agire nella zona centrale, per far rifiatare Nico Gonzalez, Beltran e Belotti. A centrocampo si dovrebbe rivedere Maxime Lopez, in coppia con Duncan e Mandragora come alternativa. Rotazioni anche in difesa: rifiateranno Dodô e capitan Biraghi, chance per uno tra Kayode e Faraoni a destra e Parisi a sinistra, con Milenkovic nuovamente dal primo minuto al fianco di Ranieri o Quarta nel cuore della difesa. Tra i pali, torna Christensen per Terracciano.

Verona-Fiorentina, le probabili formazioni

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò, Centonze, Coppola, Magnani, Tchatchoua, Folorunsho, Duda, Serdar, Suslov, Lazovic, Noslin. All. Baroni

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Faraoni, Quarta, Milenkovic, Parisi, Maxime Lopez, Duncan, Ikonè, Barak, Kouame, Nzola. All. Italiano

Verona-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Verona-Fiorentina, in programma domenica 5 maggio alle ore 15 allo stadio “Bentegodi” di Verona, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.